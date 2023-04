Nei nuovi episodi della soap “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 30 aprile a venerdì 5 maggio 2023, arriva la resa dei conti: Ridge decide di lasciare Brooke e finisce a letto con Taylor. Sheila è fiera del suo subdolo piano e Steffy e Thomas sono felici per il ricongiungimento tra i genitori. Sabato 6 maggio la soap non va in onda per lasciare spazio all'evento dell’incoronazione di Carlo d’Inghilterra.

Beautiful, le anticipazioni dal 30 aprile al 5 maggio 2023

Mentre Sheila vuole che Deacon le racconti per filo e per segno l'episodio della lite con Ridge, Hope e Liam si rendono conto che nessun chiarimento è avvenuto tra Brooke e Ridge. Quest'ultimo sembra sempre più lontano dalla Logan e in un intenso confronto, finisce con il baciare Taylor. Le strategie di Steffy e Thomas mostrano i loro frutti: i due sono arrivati addirittura a rubare il telefono al padre pur di non farlo parlare con Brooke. Ridge e sempre più dell'idea di trasferirsi definitivamente a casa di Steffy.

Brooke comincia seriamente a temere di perdere per sempre il marito, e non può che ricorrere all'aiuto di Hope e Liam. Quest'ultimo si reca dunque, con una scusa, a casa di Steffy; ma i figli di Ridge sono irremovibili e non hanno intenzione di fare nulla per far tornare il padre insieme a Brooke, e quando i due si accorgono che Ridge e Taylor hanno trascorso la notte insieme, sperano che il nido familiare stia per ricongiungersi.



Nel frattempo Hope consola Brooke e anche Eric esprime il suo giudizio: la situazione è più critica del previsto. Ridge capisce la necessità di parlare faccia a faccia con Brooke, ma quando i due finalmente si incontrano Brooke fa una brutta scoperta: l'uomo non ha più la fede nuziale al dito. La decisione di Ridge questa volta sembra netta: stanco dei presunti tradimenti della moglie, mette la parola fine al matrimonio e le confessa di aver fatto l'amore con Taylor.

Le conseguenze di queste dinamiche si rivelano amare: Hope discute in modo animato con Steffy e Thomas e Sheila fa visita a Taylor per accertarsi del compimento del suo piano diabolico. La più disperata di tutte è, comunque, inevitabilmente Brooke.

Dove vedere Beautiful (dal 30 aprile al 5 maggio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 30 aprile a venerdì 5 maggio 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.