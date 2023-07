Beautiful, le anticipazioni dal 30 luglio al 5 agosto 2023

Leggiamo le trame dei nuovi episidi di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 30 luglio a sabato 5 agosto 2023. Tra le vicende più importanti, il dolore di Steffy, dovuto alla morte di Finn, e la relazione segreta tra Eric e Donna, che condiziona di conseguenza il rapporto tra Quinn e Carter.

Beautiful, le anticipazioni dal 30 luglio al 5 agosto

Steffy non accetta la morte di Finn e si abbandona alla disperazione. Taylor, sua madre, le suggerisce di staccare un po' la spina e allontanarsi insieme ai suoi figli. Eric continua a frequentare Donna in gran segreto: la donna gli ricorda di Quinn, ma lui le ribadisce che il matrimonio non è recuperabile. Carter, al contempo, comunica a Quinn che tra loro è finita, dato che la donna non ha la volontà di abbandonare Eric. Carter sta maturando inoltre la decisione di sposare Paris e rifarsi una vita.

Ridge appoggia l'idea di Taylor e suggerisce a Steffy di cambiare aria, per provare a distrarsi dopo i recenti episodi drammatici vissuti. Thomas mette Hope in guardia, sottolineando i discutibili comportamenti di Liam, a suo dire fin troppo vicino a Steffy, dopo la morte di Finn. Lei evita la questione e si dice non preoccupata per l'andamento della situazione.

Intanto Steffy ha deciso di dare ascolto ai suoi genitori e, in compagnia dei due figli, partirà, con la speranza che un po' di aria nuova possa contribuire a rigenerare il suo umore. Deacon incontra Brooke e le chiede notizie inerenti al suo rapporto con Ridge, ma lei puntualizza che non si è mosso quasi nulla.

Carter non resiste e dichiara amore a Quinn ma lei continua a dire che non potrà mai più tradire un uomo fedele come Eric, ignorando la frequentazione tra suo marito e Donna. Quando Taylor decide di andare a trovare Ridge, poco dopo irrompe sul posto anche Brooke.

Dove vedere Beautiful (dal 30 luglio al 5 agosto)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 30 luglio a sabato 5 agosto 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.