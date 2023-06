La nuova settimana di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023, verte sulla drammatica sparatoria di Sheila contro Steffy e Finn. Mentre la prima finisce in coma, con la sua vita appesa a un filo, il secondo non sopravvive e muore, tra la disperazione dei suoi cari.

Beautiful, le anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023

Sheila perde il senno e spara contro Steffy e Finn. I due vengono trovati da Deacon, che chiama immediatamente i soccorsi. Nel frattempo Bill e Liam hanno un dialogo, basato sui rapporti di Liam con Hope e con Steffy. Ridge, Taylor e Thomas si confrontano sullo stato di Steffy, sperando che Sheila stia adesso a debita distanza dalla loro famiglia. Mentre Steffy viene condotta in ospedale, ad avere la peggio nella sparatoria sembra essere stato Finn.

Deacon ha un gran da fare e avverte Ridge dell'accaduto, dopodiché bussa alla porta di Sheila, che finge però di non sapere nulla, abbandonandosi a una scenata di stupore e pianto. Ridge si fionda insieme a Taylor e Thomas in ospedale: i tre trovano Steffy priva di conoscenza e si chiedono di chi possa essere stato il responsabilità dell'accaduto. Finn nel frattempo non ce la fa e perde la vita.

Deacon avverte poi anche Brooke, Hope e da Liam, dicendogli che qualcuno ha sparato a Steffy e a Finn. Quando Sheila viene a sapere che Steffy è ancora viva, si reca in ospedale, ma, giunta sul posto, Li non le permette di vedere per un'ultima volta il corpo di Finn. La vita di Steffy resta invece appesa a un filo.

Intanto in ospedale arriva anche Baker, al quale tutti i personaggi chiedono se il responsabile della sparatoria sia stato arrestato. Thomas è, a questo punto, colui che più di tutti ha modo di sospettare di Sheila e accusa esplicitamente la donna di aver aperto il fuoco contro Steffy e Finn. Brooke raggiunge gli altri in ospedale, mentre Hope e Liam si chiedono chi possa aver mai fatto una cosa tanto orribile come quella di sparare contro Steffy e Finn.

Dopo il confronto con Thomas, Sheila è profondamente turbata e fugge via. Taylor si accorge delle mosse della donna e la insegue. Sheila vorrebbe togliersi la vita, ma Taylor prova a farla ragionare, dicendole che l'accaduto non è colpa sua: mentre è in corso questo intenso confronto, Steffy continua a essere in coma e i suoi parenti aspettano impazienti il suo risveglio dal coma.

Dove vedere Beautiful (dal 4 al 10 giugno 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda su Canale 5 da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023 alle 13.40. Gli episodi della soap sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia on demand che in live streaming.