Beautiful, le anticipazioni dal 6 al 12 agosto 2023

Scopriamo cosa accade dei nuovi episodi di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 6 a sabato 12 agosto 2023. Brooke è determinata a riconquistare Ridge, e respinge Deacon. Quinn non cede alle avanche di Carter, ma Eric continua a portare avanti la sua relazione segreta con Donna.

Beautiful, le anticipazioni dal dal 6 al 12 agosto 2023

Brooke e Taylor hanno un approfondito dialogo, in modo da fare il punto della situazione su Ridge: la Logan chiede esplicitamente alla dottoressa del margine per riconquistare il marito, così da farlo finalmente tornare a casa. La Hayes le risponde dicendo che Steffy - in un momento tanto difficile della sua vita - ha bisogno di vedere i suoi genitori uniti. Brooke replica così in modo piccato, accusando Taylor di utilizzare recenti tragedie per riconquistare Ridge.

Quest'ultimo, come non bastasse, ribadisce a Brooke l'importanza, come padre, di stare accanto alla figlia e a Taylor. A consolare Brooke corre in soccorso Deacon, dicendole che, se fosse stata sua moglie, lui non l’avrebbe mai trascurata, come invece sta facendo Ridge.

Continua nel frattempo il dialogo tra Carter e Quinn: lui le ripete in modo insistente che vorrebbe frequentarla ancora, ma la donna ribadisce che non ha alcuna intenzione di tradire nuovamente Eric. Ciò che Quinn ignora totalmente è proprio la presente relazione segreta che Eric porta avanti con Donna.

Brooke è determinata a tenere Deacon a debita distanza: la volontà di riconquistare la fiducia di Ridge non prevede intralci da parte di altre persone. Anche Carter fa di tutto per convincere Quinn a stargli accanto, ma la donna non vuole sentire ragioni. Eric, dal canto suo, ha qualche piccolo rimorso nei suoi confronti, ma l'attrazione nei confronti di Donna è troppo forte.

Deacon è molto deluso per essere stato cacciato via da Brooke, ma stavolta Hope decide di non sposare la sua causa e proteggere la madre Mentre Steffy non smette di stare male per la morte di Finn, Carter decide di voltare pagina e di sposare Paris per scordare Quinn.

Dove vedere Beautiful (dal 6 al 12 agosto)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 6 a sabato 12 agosto 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.