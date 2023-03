Le nuove trame della soap “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 11 marzo, vedono da una parte Ridge irremovibile sulla vicenda Deacon, dall’altra Brooke turbata e gelosa per il ritorno in città di Taylor. Trovare equilibrio ed armonia in casa Forrester sembra al momento molto complicato.

Beautiful, le anticipazioni dal 6 all’11 marzo 2023

Le cose tra Ridge e Brooke vanno male ed entrambi sono turbati dalla presenza di terze persone. Ridge non riesce ad accettare in alcun modo la presenza di Deacon, ingombrante e dal passato discutibile; Brooke ha invece saputo del ritorno in città di Taylor, che l’ha spinta in uno stato di gelosia, memore del rapporto tra la donna e Ridge. Nel frattempo lo stesso Deacon appare vulnerabile, vittima delle manipolazioni di Sheila.

A casa di Steffy c’è invece una bella atmosfera: la giovane donna è al settimo cielo per aver ritrovato sua madre, Taylor. I loro discorsi cadono però anche sulla situazione tra Ridge e Brooke, consapevoli che sull’argomento Deacon è difficile trovare un punto d’incontro. Quest’ultimo e la figlia Hope si ritrovano per una lezione di karate e ascoltano di nascosto uno sfogo di Ridge: il Forrester crede sia adesso opportuno, da parte di Hope, lasciare lo chalet.

Steffy e Thomas in cuor loro sperano che tra i genitori, Ridge e Taylor, possa rinascere un sentimento che da tempo sembrava sepolto. Questo è il timore della stessa Brooke, che ne parla apertamente sia con Hope che con Deacon.

In un intenso confronto, Ridge si sfoga con Taylor sulla presenza di Deacon, main risposta la donna, sua storica ex, gli confida che non ha mai smesso di amarlo. L’uomo è senza parola e, in più, Steffy prova a spingere il padre tra le braccia della madre. Sheila manifesta invidia nei confronti di Deacon: quest’ultimo ormai frequenta stabilmente Hope e Brooke, mentre lei continua ad essere costretta a tenere le distanze dal figlio Finn.

La settimana della soap si conclude con un incontro che a sorpresa si rivela pacifico: Brooke regala a Taylor un ramoscello d’ulivo, chiedendole di mettere da parte le ruggini passate e di diventare, se possibile, sua amica.

Dove vedere Beautiful (dal 6 all’11 marzo 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì 6 a sabato 11 marzo alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.