Confronti, segreti e sfuriate: i nuovi episodi della soap “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 7 a sabato 13 maggio 2023, ruotano attorno alle conseguenze della notte di Capodanno che ha visto un'ubriaca Brooke baciare Deacon. Sheila gode delle sue subdole mosse, mentre Ridge sembra non avere intenzione di perdonare sua moglie.

Beautiful, le anticipazioni dal 7 al 13 maggio 2023

Steffy e Thomas sono euforici nel vedere i genitori così uniti, ma Taylor prova a smorzare i loro entusiasmi, dicendogli che il momento è comunque complesso e bisogna fare delle profonde riflessioni sulla situazione generale. Nel frattempo Sheila è fiera della riuscita del suo piano e suggerisce a Deacon di farsi avanti con Brooke. Quest'ultima è ovviamente disperata e soltanto Hope prova ad aiutarla in modo diretto: si reca dunque da Deacon e prova a convincerlo di avere un incontro ravvicinato con Ridge, spiegandogli che tra lui e Brooke non è accaduto nulla di compromettente.

Nel frattempo Carter ha intenzione di rifiutare le avanche di Paris, ma la passione tra i due è travolgente e, anche se lui ricorda bene i torti commessi nei confronti di Quinn, non riesce poi a frenarsi.

Anche Steffy e Thomas incitano il padre a tornare tra le braccia di Taylor cosa che, poi, effettivamente accade. Sheila intanto infierisce su Brooke, bussando alla sua porta per vederla soffrire. Contemporaneamente Hope riesce a convincere Deacon - pur perplesso - a parlare con Ridge. L'incontro avviene, ma risulta essere fallimentare: Ridge non vuole sentire ragioni e si rifiuta anche di ascoltare le riflessioni di Hope.

Brooke decide di muoversi in prima persona e va a trovare Taylor, giurandole che non le permetterà di portarle via Ridge; e sottolineando che presto - giura la Logan - l'uomo tornerà da lei. Steffy e Thomas invitano la madre a ignorare le parole di Brooke.

Dopo l'inutile confronto con Ridge, Deacon va a trovare Brooke e la invita a dimenticare il marito e pensare alla possibilità di fare coppia con lui, che la ama veramente. Brooke rifiuta la proposta di Deacon, ma comincia a pensare che Ridge possa non essere l'uomo della sua vita e confida a Hope questa sua sensazione.

Sheila continua a muoversi di casa in casa, ma quando vuole parlare con Taylor, Thomas la blocca, accusandola di essere dannosa alla sua famiglia: infuriata, la Carter fa intendere che è stata lei a provocare la sbornia a Brooke, ma prega Thomas di non rivelare a nessuno questo segreto.

Dove vedere Beautiful (dal 7 al 13 maggio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 7 a sabato 13 maggio 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.