Nuova settimana per “Beautiful”, soap di Canale 5 che non abbandona i telespettatori nemmeno nei giorni delle feste pasquali. In onda da domenica 9 a sabato 15 aprile 2023, le trame vertono sul bacio tra Brooke e Deacon: Steffy scopre la verità e progetta un piano. Grace, madre di Paris, si chiede cosa ci sia dietro alla relazione aperta tra la figlia e Zende.

Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 15 aprile 2023

Il piccolo Douglas è testimone del bacio tra la nonna e Deacon. Brooke è terrorizzata dall'idea che possa raccontarlo a Ridge, ma quando accade ciò il bambino continua a ripetere di come la nonna abbia baciato Babbo Natale, provocando il divertimento di chi lo circonda. Brooke resta comunque scossa, così come Hope, che vuole vederci chiaro e parlare con Deacon; ma non ha fatto i conti con la presenza dell'ingombrante Sheila.

Grace nota l'anomalia della relazione tra Zende e Paris, e chiede a quest'ultima delucidazioni: la figlia le racconta intanto che Zende aveva intenzione di sposarla. Grace resta piuttosto incredula del rifiuto di Paris a questa proposta. Dal canto suo Paris ribadisce a Carter che vuole continuare ad approfondire la loro relazione, ma quando i due si baciano, Grace assiste alla scena ed affronta spavaldamente l'uomo, invitandolo a stare lontano dalla figlia.

Hope e Liam continuano a tranquillizzare Brooke, dicendole che nessuno ha intenzione di rendere la verità di pubblico dominio, ma quando Hope ne parla con il padre, Sheila origlia di nascosto la conversazione.Ridge affronta Deacon a viso aperto, dicendogli di stare lontano da Brooke. Intanto, Thomas rivela che il misterioso Babbo Natale del quale parla Douglas era proprio Deacon: la donna vuole sapere per filo e per segno tutti i passaggi dell'accaduto.

Zende comincia ad avere seri segni di insofferenza per le intenzioni di Paris, a suo dire fin troppo libera di frequentare chi vuole. Ne parla quindi con Katie, ma quest'ultima lo mette in guardia, dicendogli che potrebbe semplicemente avere una relazione con un altro uomo. Grace ha un'ottima considerazione di Zende e lo vorrebbe come unica presenza maschile accanto a sua figlia. Carter però progetta una serata speciale da trascorrere con Paris, e quest'ultima accetta volentieri la proposta.

Nel frattempo Steffy prepara un piano per incastrare Brooke: insieme a Thomas, incarica Charlie di entrare in possesso delle immagini del sistema di sorveglianza della casa di Ridge e Brooke. In tal modo potranno mettere le mani sulle prove del bacio tra Brooke e Deacon, in modo da far aprire gli occhi a Ridge.

Dove vedere Beautiful (dal 9 al 15 aprile 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 9 a sabato 15 aprile 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.