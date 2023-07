Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 15 luglio 2023

Cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 9 a sabato 15 luglio 2023, a partire dalle 13.40. Sheila è messa con le spalle al muro da Steffy e confessa di aver sparato a Finn, difendendosi però con scuse ai limiti dell'assurdo.

Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 15 luglio

Eric porta avanti la sua relazione segreta con Donna. Quinn è sconsolata perchè sente il peso dell'assenza di suo marito e, ignara di ciò che stia realmente accadendo, confessa i suoi tormenti a Carter. In un momento ricco di confidenze, Eric ribadisce a Donna quanto stia bene in sua compagnia, anche se l'uomo non nasconde la sua preoccupazione per Quinn. In quel momento quest'ultima lo telefona: sbadato, l'uomo non si accorge che la moglie sta effettuando una videochiamata.

Steffy medita un piano per mettere Sheila di fronte alle sue responsabilità e, supportata da Ridge e da Taylor la invita a casa sua. La giovane ormai rammenta bene ciò che è davvero accaduto nella tragica notte della sparatoria, costata la vita allo sfortunato Finn.

Lo spettatore capisce che Eric e Donna hanno sfiorato per un pelo di essere scoperti: la videochiamata ricevuta da Quinn non è riuscita a cogliere i due amanti sul fatto. Sheila giunge intanto a casa di Steffy e ne nasce inevitabile un'accesa discussione, che mette la donna con le spalle al muro: confessato il delitto, Sheila prova a difendersi dicendo che, da quando ha fatto ritorno a Los Angeles, Steffy non ha fatto altro che perseguitarla, portandola all'esasperazione.

Mentre Deacon ha intenzione di comunicare una novità a Hope e a Brooke, Sheila porta avanti la sua battaglia per difendersi, dicendo a Ridge, Steffy e Taylor di aver agito in modo impulsivo ma senza cattiveria.

Dove vedere Beautiful

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 9 a sabato 15 luglio 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.