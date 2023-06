Le nuove puntate di “Beautiful”, visibili su Canale 5 da domenica 11 a sabato 17 giugno 2023, ci mostrano il risveglio dal coma di Steffy. La sua memoria lascia però molto a desiderare: non solo sembra aver rimosso Finn, ma è convinta di essere ancora sposata con Liam.

Beautiful, le anticipazioni dall'11 al 17 giugno 2023

Steffy è in ospedale e in stato confusionale: non ricorda nulla della sparatoria. Accanto a lei ci sono non soltanto Ridge, Taylor e Thomas, ma anche Sheila, che almeno per il momento tira un sospiro di sollievo. Liam e Hope comunicano a Paris e Zende che Steffy si è risvegliata, ma che per Finn non c'è stato nulla da fare e ha così perso la vita.

Ancora nessuno è a conoscenza della verità: mentre la colpevole, Sheila, è lì con loro, i personaggi si chiedono chi mai possa aver generato una tale tragedia. Responsabile della morte del figlio, Sheila si aggira nei paraggi, temendo che prima o poi Steffy possa ricordare i dettagli sulla sparatoria. Taylor confida a Ridge di aver seguto Sheila sul tetto dell’ospedale, aggiungendo che era sull'orlo del suicidio. Nella dinamica, però, Sheila ha poi salvato la vita a Taylor, che ha rischiato di cadere nel vuoto. Quest'ultima non può che essere grata alla discussa donna, ma Ridge nutre ancora dei dubbi sulla Carter. Quest'ultima nota che Baker sta portando avanti le indagini sull'accaduto.

Su altri fronti, Zende rende pubblica la sua volontà di sposare Paris, evidenziando che Grace è dalla sua parte. Paris è però di tutt'altra idea e giura amore a un titubante Carter. Quinn intuisce che tra Paris e Carter c'è del tenero, ma l'uomo le garantisce che è una storia già chiusa. Ascoltando questa parole, Quinn si compiace e gli confida che il suo pensiero è spesso rivolto a lui.

La memoria di Steffy continua a essere labile, tanto che quando Liam va a trovarla in ospedale, lei crede che sia ancora suo marito e sembra non rammentare più l'esistenza di Finn. L'episodio non lascia indifferenti Brooke, Taylor e Ridge. Taylor specifica che potrebbe essere un modo della sua psiche per respingere il dolore della scomparsa di Finn. Steffy chiede inoltre a Liam di poter vedere Kelly.

Dove vedere Beautiful (dall'11 al 17 giugno 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 11 a sabato 17 giugno 2023 dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.