"Mi sono ritrovata da sola": Belen sull'addio di Teo Mammucari a Le Iene

L'improvviso addio di Teo Mammucari a Le Iene ha lasciato sorpresi i telespettatori che, dopo l'inattesa assenza da una puntata condotta dalla sola Belen Rodriguez, hanno avuto la conferma della fine della collaborazione tra lo showman e il programma di Italia1. Ora a parlare del cambio repentino alla guida della trasmissione è stata la stessa conduttrice che ha raccontato le proprie sensazioni sull'addio del collega in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi" ha confidato Belen, adesso affiancata da Max Angioni durante le dirette: "Cambia completamente il format, cambia tutto, all'inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po' di batticuore". Quanto alla modalità di portare avanti il programma, Belen ha ammesso di preferire la conduzione in coppia piuttosto che quella in solitaria: "Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile", ha aggiunto la showgirl, molto legata all'ex collega a cui, proprio all'inizio di una puntata de Le Iene, ha voluto rivolgere il suo affettuoso saluto.

"Sicuramente mi ha spiegato come funziona il programma, e questo non è un dettaglio" ha precisato a proposito del grande supporto professionale ricevuto da Mammucari in questi mesi di collaborazione: "È un programma complesso da presentare. Le tematiche sono spesso molto impegnative (...) non è un programma leggero come un varietà, anche se ci sono scherzi e momenti comici".

Belen alla guida di un programma tutto suo?

"Uno show tutto mio dopo Le Iene? Al momento non sento l'esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra" ha detto ancora Belen parlando del suo futuro professionale. Quanto alle critiche che non mancano mai, ormai la conduttrice sa come affrontarle: "Da tempo non ci faccio più caso, non le percepisco, non le leggo. Sono interessata al lavoro che faccio e cerco di farlo bene. Ho quasi 40 anni e non ho tempo da perdere con queste cose".

Perché Teo Mammucari ha lasciato Le Iene

Secondo le indiscrezioni mai confermate, a causare l'addio di Mammucari sarebbe stata una lite tra lui e l'ideatore e autore de Le Iene Davide Parenti. Tuttavia, in un incontro con i giornalisti Pier Silvio Berlusconi ha chiarito che la fine della collaborazione era prevista da tempo, dal momento che il presentatore non aveva alcun contratto in esclusiva con Mediaset a lunga scadenza ma veniva riconfermato di puntata in puntata.