"Belen via dalle Iene? Hanno imposto dall'alto un'altra persona: ecco il nome"

Circola da giorni la voce secondo cui Belen Rodriguez non farà parte della prossima stagione televisiva di Mediaset. In un flash di Dagospia, Giuseppe Candela ha raccontato che la conduttrice non sarebbe stata confermata per la prossima edizione de Le Iene e che sarebbe fuori anche dal cast di Tu sì que vales, il programma di Canale 5 che dovrebbe vedere arrivare Luciana Littizzetto. Belen, insomma, al momento sarebbe certa solo nel cast di Celebrity Hunted, su Prime Video, in coppia con la sorella Cecilia.

Al momento la notizia resta ufficiosa: né lei né fonti Mediaset hanno commentato tali rumors a cui adesso si è aggiunto l'ultimo di Fabrizio Corona che ha raccontato come dietro tale decisione ci sarebbe l'imposizione di un nome che non ammette deroghe.

Le parole di Fabrizio Corona

"Belen non è stata cacciata da Tu sì che vales, ma ha deciso lei di non fare più il programma dopo nove anni per scelte sue" dice Fabrizio Corona in un video postato su Telegram dove assicura di raccontare la verità sui retroscena televisivi. Quanto ai dettagli sul suo percorso a Le Iene: "Non è stata cacciata da Pier Silvio o per idee di Mediaset, ma purtroppo a Le Iene è stata imposta un'altra persona" ha aggiunto poi, riportando il nome di Veronica Gentili come nuova conduttrice del programma di Italia1.

Giornalista, conduttrice televisiva e attrice (ha recitato in serie tv come Provaci ancora Prof, Don Matteo e Romanzo Criminale, per citarne alcune), Veronica Gentili è stata conduttrice di Controcorrente su Rete 4 e, prima ancora, Buoni o Cattivi su Italia 1.