Belen scrive a Mediaset dopo l'addio: le parole per Maria De Filippi (e per Berlusconi)

Belen è fuori da Mediaset, ora è ufficiale. Dopo la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva che non l'hanno indicata come confermata né a Tu sì que vales né a Le Iene, arriva adesso il commento della showgirl che ha affidato a una storia Instagram un testo riguardante proprio la fine della sua collaborazione con l'azienda di Cologno Monzese.

Fino a ora Belen aveva sfiorato l'argomento rispondendo solo a qualche follower che le chiedeva delucidazioni, precisando di aver deciso lei di andare via per dedicarsi maggiormente alle sue attività imprenditoriali. Adesso però ecco arrivare le parole per l'azienda, per il presidente Silvio Berlusconi recentemente scomparso, per Maria De Filippi, produttrice del show del sabato sera di Canale 5.

Il messaggio di Belen dopo l'addio a Mediaset

"Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa" ha scritto Belen tra le sue storie Instagram, senza dimenticare l'ideatore de Le Iene Davide Parenti, a cui è andato il suo grazie "per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai".

Infine: "Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!" ha concluso la ex conduttrice dello show di Italia 1 che, almeno per i prossimi mesi, resterà lontana dalla tv. Poi, in futuro, chissà.