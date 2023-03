Le Iene: Belen ricorda Maurizio Costanzo, ma viene sommersa dalle critiche

"Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ieri ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo", queste le prime parole di Belen Rodriguez ieri sera a Le Iene.

La conduttrice era particolarmente legata a Costanzo (è stata sua ospite numerose volte) e, aspetto da non sottovalutare, con Maria De Filippi lavora insieme da anni nel programma Tu si que vales. Ogni tanto ha preso parte al pomeridiano di Amici e come dimenticare che la carriera del marito, Stefano De Martino, è nato proprio nella scuola più amata d'Italia. In molti quindi si aspettavano la sua presenza sia in camera ardente sia al funerale, ma lei non si è mai presentata. De Martino però è andato da solo alla camera ardente, particolare non da poco e che in molti hanno notato.

Belen con la voce rotta dall'emozione ha anche rivolto un saluto a Maria De Filippi e ha ricordato con piacere di custodire le tartarughine di Costanzo e che guardandole le tornano alla memoria i consigli del giornalista. Parole dolci e Rodriguez pronunciandole era visibilmente commossa. Ma neanche di fronte alla sua commozione le critiche si sono fermate.

I commenti al video condiviso sul profilo Instagram de Le Iene sono moltissimi e una grande percentuale sono critiche: c'è chi le recrimina di non aver porto l'ultimo saluto a Costanzo, chi la incolpa di aver lasciato scrivere il testo a un autore e di non aver trovato lei stessa il tempo per farlo, chi ancora vede in questo messaggio pronunciato a inizio trasmissione un modo per fare bella figura dopo non essere andata né alla camera ardente né ai funerali. Alcuni la difendono e trovano insensato scrivere tali brutalità anche perché non possono sapere se lei "ha chiamato Maria".