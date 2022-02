Belen Rodriguez è la nuova conduttrice delle Iene

Al via da mercoledì 9 febbraio la nuova edizione 2022 di “Le Iene” con la sorpresa di un’importante evoluzione e tante novità. In questa logica, il programma sarà condotto da due figure molto popolari dell’intrattenimento italiano come Teo Mammucari e Belén Rodriguez affiancati da un cast di giovani talenti. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato stampa diffuso questa mattina dallo show di Davide Parenti, è un comunicato stampa.

Oltre alle inchieste e ai reportage che caratterizzano da sempre l’esperienza “Iene” - punti fermi della cronaca della politica italiana degli ultimi anni - la nuova versione del programma di Italia 1 ritornerà in uno studio molto vivace e darà molto spazio agli aspetti legati all’ironia, alla comicità e allo spettacolo.