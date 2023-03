Le Iene, Belen Rodriguez sostituita da Claudio Santamaria: cosa è successo

Un cambio di capitano quasi all'ultimo minuto: ieri sera Belen Rodrgiguez non era presente a Le Iene, ha condotto al suo posto Claudio Santamaria. Un'assenza che si è fatta sentire e che ha preoccupato non poco i suoi fan.

Belen di solito condivide su Instagram l'outfit con il quale salirà sul palco, oltre al consueto invito di seguire il programma in prima serata: tutto ciò però non è successo.

"I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!", ha spiegato l'attore. Non è dato sapere quale sia stato il problema di salute, forse una forte influenza, di certo c'è che sicuramente Rodriguez non sta bene perché altrimenti non avrebbe lasciato la conduzione dello show.

Il silenzio di Belen ha creato non poco interesse intorno alla sua assenza anche perché va ricordato lo scorso gennaio Teo Mammucari ha lasciato dall'oggi al donami la co-conduzione lasciando così da sola Rodriguez con le spalle Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. A provocare la rottura sarebbero state delle incomprensioni tra Mammucari e Davide Parenti, regista de Le Iene.