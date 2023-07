Belen Rodriguez lontana da Mediaset e vicina a Discovery: l'indiscrezione

Tra i volti di Mediaset della prossima stagione televisiva Belen Rodriguez non compare e ciò suscita grande sorpresa nel pubblico, abituato a vederla alla conduzione de Le Iene e Tu Sì Que Vales, due noti programmi della TV privata. Ma adesso il giornalista Alberto Dandolo, su Dagospia, rivela che una nota showgirl potrebbe passare a Discovery, sul canale Nove, e condurre un programma cucito su misura per lei. Che si tratti proprio di Belen?

L'ipotesi

Non c'è alcuna conferma o smentita al riguardo, né da Discovery né dalla diretta interessata, ma gli utenti sui social ipotizzano da ore che la donna di cui Dandolo parla nella sua rubrica "Dandolate di oggi" potrebbe essere proprio Belen Rodriguez in quanto la descrizione fornita dal giornalista lascerebbe pochi dubbi: “È una showgirl notissima. Ha lasciato ben 2 programmi di successo a Mediaset e già si parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery”.

Insomma, tante novità sia in casa Mediaset che Discovery, anche se in questo caso nulla è ancora dato per certo. Per saperne di più, in mancanza di conferme ufficiali, sarà necessario aspettare ancora un po'. Nel frattempo vi ricordiamo come la presentatrice ha detto addio a Mediaset e Maria De Filippi l'ultima volta in cui ha parlato di lavoro ai suoi fan sui social: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”.