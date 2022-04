Belen Rodriguez e Soleil Sorge è scontro sugli ex: cosa è successo

La puntata de Le Iene di ieri sera è stata accesa dalla presenza in studio di Soleil Sorge. Non tanto per l'abito rosso fuoco da lei indossato ma più che altro per il botta e risposta che c'è stato tra lei e Belen Rodriguez. La padrona di casa per presentarla, Sorge è stata la protagonista di uno scherzo, ha fatto l'elenco dei suoi ex famosi omettendo qualcuno.

Soleil e Belen si conoscono e che l'argentina non abbia mai avuto una grande stima nei confronti si Sorge è noto. Quando il fratello, Jeremias che adesso è all'Isola dei Famosi, si lasciò con l'influencer Belen non nascose la sua felicità. Per questo motivo ieri sera la tensione tra le due era ben evidente.

Belen, Soleil e gli ex

L'ingresso in studio di Soleil è stato il momento per Belen per tirare una bella frecciata all'italo americana. Facendo l'elenco dei vip con i quali Sorge è stata fidanzata ha omesso Jeremias Rodriguez: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmaria Antinolfi questi i nomi fatti e tutte relazioni iniziate in un reality (proprio come quella con Jeremias, iniziata all'Isola).

L'altro conduttore de Le Iene, Teo Mammuccari, non si è lasciato scappare l'occasione di sottolineare questa omissione voluta e così punzecchia Rodriguez: "Perché non lo diciamo Belen? Perchè facciamo finta di niente? Lei è stata con tuo fratello, era la fidanzata, è tua cognata". "Ma vabbé, è acqua passata", ha prontamente ribattuto Belen, ma ecco che subito Soleil: "C'era anche lui nella lista, l'ha omesso appositamente".

I piccoli battibecchi sono poi continuati grazie ad una sfida sugli scioglilingua, in cui Mammuccari ha più volte preso in giro Belen: "A settembre lavoreremo io e te Soleil, ti stai giocando il posto, lei sarà licenziata". Di tutta risposta Soleil si è dimostrata pronta alla sfida.

Su Twitter in molti hanno commentato la scelta di Belen di fare l'elenco degli ex di Sorge, affermando che lei dovrebbe essere l'ultima persona a permettersi di parlare di ex altrui, sottolineando il fatto che ne ha avuti molti.