Le Iene, quella frase di Belen per Teo e la risposta (inaspettata) di Mammucari

"Grandi urla e porte sbattute", questo Dagospia aveva raccontato sul divorzio inaspettato tra Teo Mammucari e Le Iene. Il conduttore ha lasciato il programma in corsa e così Belen Rodriguez si è trovata da sola al centro del palco (poi è arrivato Max Angioini). "Mammucari sarà destinato ad altri progetti su Italia Uno" è tutto ciò che è stato detto sui progetti professionali del volto noto e amato della tv italiana. E nel marasma delle indiscrezioni le parole pronunciate ieri da Davide Parenti, l'ideatore dello show, hanno risuonato fortissime: "Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto".

Per questi motivi il dolce pensiero che Belen ha avuto nei confronti di Teo è stato apprezzato molto dal suo ormai ex collega. In apertura della puntata di ieri sera, 31 gennaio, Rodriguez ha speso delle belle parole per Mammucari: "Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci".

Queste parole hanno colpito moltissimo l'ex Iena e infatti su Instagram l'ha voluta ringraziare scrivendo una semplice frase: "Grazie di cuore". Subito dopo però, con l'ironia che lo contraddistingue, Mammucari ha pubblicato un'altra storia nella quale scherza sul suo futuro professionale: "Da oggi faccio il cantante, il primo che si lamenta di me... Mi incazzo".