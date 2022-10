A Belen scoppia il vestito: incidente a Le Iene (il video)

Un piccolo incidente a Le Iene ha lasciato in reggiseno Belen Rodriguez. La conduttrice indossava un bellissimo abito di pelle viola che però le stava un po' stretto sul seno, Teo Mammucari la chiede di ripetere in camera il passo di danza che aveva fatto prima, allora Belen allarga le braccia, dà un colpo di petto e bum il bottone parte facendo così aprire l'abito. Sotto Rodriguez non aveva il reggiseno, ma comunque non si è visto nulla, si è prontamente coperta. Tutti in studio hanno iniziato a ridere compresa Belen e ovviamente anche Teo.

"Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti", ha poi spiegato Belen che per gli ultimi minuti di show si è tenuta il vestito chiuso con le mani.

Belen incontra fan e haters

Durante la puntata di ieri sera de Le Iene Belen si è seduta ad un tavolo e ha aspettato che alcune persone, haters e fan, si sedessero di fronte a lei per parlare. Uno in particolare l'ha criticata perché la conduttrice aveva raccontato di guadagnare molti soldi, "quanto un calciatore", e questo uomo era contrariato perché lui invece è disoccupato e ha provato a fare i provini di Tu si que vales: "Hai dichiarato poco tempo fa che guadagni come un calciatore. Prima mi eri simpatica, ma dopo questa non più. Per me sei stata una grandissima delusione perché è stata una pugnalata allo stomaco. Devi sapere che io sono disoccupato da 8 anni. Ho fatto tantissimi provini anche per la televisione". Lei quindi gli ha risposto mettendolo a tacere: "Mi spiace se ti ha ferito questa cosa, ma la verità è che io continuo a guadagnare quanto guadagnano i calciatori. Non capisco come mai ti dia fastidio. Se tu sei disoccupato non è un problema mio. E perdonami ma il provino a Tu Si Que Vales non è un lavoro. Quella può essere una possibilità“.