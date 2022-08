“Belle & Sebastien – L’avventura continua”: 5 curiosità sul film cult, stasera in tv

Rai 1 trasmette oggi, 8 agosto, “Belle & Sebastien – L’avventura continua”. La visione del secondo lungometraggio tratto dalle opere letterarie di Cécile Aubry ci permette di andare alla scoperta di importanti curiosità inerenti a questi personaggi, amati da più generazioni di spettatori.

Belle & Sebastien: 5 curiosità sulla storia

- L'attrice francese Cécile Aubry (nome d'arte di Anne-José Benard) è l'inventrice di "Belle & Sebastien". A differenza di quel che spesso si crede è però nato - nel 1965 - prima lo sceneggiato televisivo e soltanto dal 1966 sono cominciati ad uscire i libri dedicati ai due amati personaggi. La serie è stata da lei ideata e diretta, ed è composta da tre stagioni, per un totale di 39 episodi in onda dal 1965 al 1970.

- I libri di "Belle e Sébastien" sono stati pubblicati dal 1966 al 1977 e, grazie al grande successo, compongono una delle saghe letterarie per ragazzi più amate del secondo '900. I titoli dei romanzi sono: Belle e Sébastien: Belle et Sébastien (1966); Belle e Sébastien: il documento segreto (1966); Sébastien tra gli uomini (1968); Un'estate per Sébastien (1972); Sebastian e il cavallo selvaggio (1972); Sebastian e l'aquila bianca (1973); Sébastien e la Mary-Morgane (1974); Sebastian e il grosso cane smarrito (1974); Séverine, Belle e Sébastien: l'incontro (1977); Séverine, Belle e Sébastien: la collana blu (1977).

- A partire dal 1981 - e fino al 1982 - è andata in onda la serie animata "Belle e Sebastien", che ha dato notorietà ai personaggi anche presso le nuove generazioni. Nonostante l'ambientazione (pendici dei monti Pirenei) si tratta di animazione giapponese. In totale sono stati realizzati 52 episodi. Tra il 2017 e il 2018 è stata prodotta un'altra serie animata (ma in computer grafica) tratta dai libri della Aubry. Stavolta la produzione è franco-canadese. Anche questa versione è formata da 52 episodi.

- La trilogia in live action dedicata a "Belle e Sébastien" è formata da tre film: Belle & Sebastien (2013); Belle & Sebastien - L'avventura continua (2015); Belle & Sebastien: Amici per sempre (2017). La differenza più significativa tra le storie originali e quelle cinematografiche risiede nell'ambientazione: mentre i libri e le serie avevano un'ambientazione fuori dal tempo, la trilogia di film inizia in un periodo storico molto preciso: 1943, quando la presenza del nazismo era più che tangibile. Come non sempre capita, nonostante questo significativo cambiamento la critica e i fan dei libri concordano nel dire che è stato conservato lo spirito originale dell’opera

- Il piccolo Sébastien: è interpretato da Félix Bossuet (classe 2005), grande amico di Belle. Quest’ultimo è un cane da montagna dei Pirenei, che generalmente ha il compito di guardiano del gregge. Il cane da montagna dei Pirenei non va confuso con il pastore dei Pirenei, una razza che ha invece il ruolo di condurre il gregge, non di difenderlo.

Dove vedere “Belle & Sebastien – L’avventura continua” (lunedì 8 agosto)

“Belle & Sebastien - L’avventura continua” va in onda oggi, 8 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.