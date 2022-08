Belle & Sebastien, il film per ragazzi stasera su Rai 1: trama e cast

Oggi, 1° agosto, Rai 1 trasmette alle 21.25 il film “Belle & Sebastien”, libero adattamento delle celebri novelle di Cècile Aubry. Grande successo al box office, è un film per ragazzi graditissimo anche agli adulti: distaccandosi da mode ed effetti speciali, trova un sapore classico che sa conquistare. Leggiamo qualcosa in più su questa pellicola.

Belle & Sebastien: trama e cast

Alla radice ci sono le novelle di Cècile Aubry, successo letterario che diede origine a un fortunatissimo sceneggiato degli anni ’60. La storia ebbe nuova linfa negli anni ’80, quando una serie anime giapponese fece conoscere la storia di “Belle & Sebastien” anche alle nuove generazioni. Un mito tutt’altro che tramontato, tanto che nel 2013 il lungometraggio “Belle & Sebastien” ottiene un grande successo al botteghino, generando due sequel (del 2015 e 2017). In onda stasera su Rai 1, il primo capitolo di questa trilogia è un film di produzione francese che, pur rivolgendosi ai ragazzi, riesce ad emozionare anche il pubblico maturo, affascinato da una storia fuori dal tempo.

Rispetto ai racconti originali questa pellicola inventa la cornice della seconda guerra mondiale, pur rispettando lo spirito dei libri. Di produzione francese, il film è diretto da Nicolas Vanier e interpretato da Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier e Dimitri Storoge

1943, Alpi francesi. In un paesino di montagna occupato dai nazisti, molti dei cittadini aiutano gli ebrei a varcare il confine della Svizzera (paese neutrale). Ed è proprio sulle Alpi che vivono l’anziano Cèsar, sua nipote Angèlina e l’orfanello Sèbastien. Quest’ultimo un giorno vede un bellissimo esemplare femmina di Pastore dei Pirenei. Il padrone dell’animale è un uomo violento e il bambino stringe con il cane – che chiama Belle - un rapporto unico. Questa speciale amicizia viene tenuta nascosta ai cittadini del luogo, che potrebbero accusare il cane delle stragi di pecore verificatesi in tempi recenti. Sulle Alpi arriva una pattuglia nazista capitanata dal tenente Peter: i tedeschi hanno tutte le intenzioni di bloccare il passaggio degli ebrei dalla Francia alla Svizzera. Intanto risulta sempre più complicato nascondere la presenza di Belle che, però, potrebbe recitare un ruolo decisivo per la cattura dei veri responsabili delle stragi di pecore.

Dove vedere Belle & Sebastien

Belle & Sebastien va in onda oggi, 1° agosto, alle 21.25 su Rai 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.