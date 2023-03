Belve: gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

Oggi, 14 marzo 2023 dalle 21.20, Francesca Fagnani conduce la quarta puntata dell'anno di “Belve”, il programma protagonista il martedì della prima serata di Rai 2. Interviste senza peli sulla lingua, taglienti ma anche ironiche. Gli ospiti di questa sera sono Heather Parisi, Gabriel Garko e Concita De Gregorio.

Belve: anticipazioni del 14 marzo 2023

Il programma televisivo "Belve" era, fino a poche settimane fa, un esempio perfetto di cult da seconda serata. Un successo che gli è valso, con questa nuova edizione, la promozione alla prima serata. Se inizialmente poteva esserci scetticismo per un format che subiva anche qualche piccola modifica strutturale (la durata, il pubblico in studio, gli interventi di Ubaldo Pantani, Michela Andreozzi, delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.), dopo una partenza in sordina gli ascolti hanno cominciato a premiare il prodotto, anche per merito di un ottimo passaparola social.

In cima ai trend di Twitter, "Belve" deve comunque, ancora una volta, il suo successo alla conduttrice Francesca Fagnani. Gli ospiti che si susseguono sul piccolo schermo sono azzeccati, ma la differenza è generata dalle interviste della giornalista: pungenti quanto ironiche, le domande non hanno paura di affondare il coltello in argomenti meno accomodanti poste - come suggerisce la presentazione ufficiale dello show - a "donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare".

Gli ospiti della nuova puntata di "Belve", in onda oggi 14 marzo, sono: l'attore Gabriel Garko che, generalmente restio a parlare della sua vita privata, in questa occasione ci racconta particolari inediti che lo riguardano; la ballerina e conduttrice statunitense (ma naturalizzata italiana) Heather Parisi; la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Incontri che, anche stavolta, sono destinati a fare il giro della rete.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming (14 marzo 2023)

La quarta puntata del 2023 di “Belve” va in onda martedì 14 marzo su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia in live che on demand.