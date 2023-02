Belve, da stasera la nuova edizione: ospiti e anticipazioni

Al via oggi, 21 febbraio 2023, su Rai 2 una nuova edizione di “Belve”, il programma che vede Francesca Fagnani intervistare personaggi famosi discussi e dalla controversa personalità. La più grande novità di questo nuovo ciclo di puntate è l’orario della messa in onda, le 21.20, che proietta il format dalla seconda alla prima serata.

Belve: anticipazioni 21 febbraio

Di recente abbiamo visto Francesca Fagnani nei panni di co-conduttrice - di fianco ad Amadeus e Gianni Morandi - della seconda serata del Festival di Sanremo. Una presenza che chiarisce in modo incisivo lo status di culto del programma "Belve". Il format è di base semplice: la giornalista intervista personaggi celebri (possono appartenere al mondo dello spettacolo, dello sport, ma anche della cronaca) accomunati da una forte personalità. Talvolta sono persone discusse o semplicemente trasgressive, che hanno negli anni fatto parlare di sé non soltanto per meriti professionali.

A fare la differenza sono però le domande che la Fagnani pone, nonché il tono adottato, incalzante ma quasi mai drammatico, certamente senza fronzoli né peli sulla lingua; producendo in tal modo risposte e confessioni intime e talvolta sorprendenti. Ne maturano incontri non banali e oggetto di culto nel mondo dei social, che hanno decretato il successo di un format nato sul canale Nove nel 2018 e passato poi su Rai 2 nel 2021.

Un piccolo fenomeno televisivo che ha permesso alla nuova edizione di “Belve”, in partenza il 21 febbraio 2023 sulla seconda rete della Rai, la promozione in prima serata. Il format resta fondamentalmente immutato: maggiore è la durata e, di conseguenza, il numero di interviste, che, da una per serata, passa a tre. Il format si arricchisce della presenza di Ubaldo Pantani, che dona verve e siparietti comici. Prevista, in più, la presenza di alcuni giovani personalità del Web e quella di un pubblico in studio.

Ad aprire le danze c’è una intervista alla cantante Anna Oxa. Recentemente in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Sali”, è stata protagonista anche di alcune discusse cronache festivaliere. La sua intervista si preannuncia imperdibile. Altra ospite della serata è Wanda Nara. Attrice e showgirl argentina, è la moglie del calciatore Mauro Icardi, ex di Maxi Lopez e recentemente al centro della cronaca per un presunto flirt con Keita Baldé. Di certo la donna farà, questa sera, molta chiarezza.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming

La prima puntata del 2023 di “Belve” va in onda martedì 21 febbraio su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.