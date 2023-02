Belve, stasera in tv la seconda puntata: ospiti e anticipazioni

In onda oggi, 28 febbraio 2023 dalle 21.20 su Rai 2, la nuova puntata di “Belve” vede come di consueto la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani intervistare personaggi famosi (si va dallo spettacolo alla cronaca) discussi e dalla complessa personalità. La nuova edizione del format passa dalla seconda alla prima serata e vanta tra le novità la presenza del pubblico in studio.

Belve: anticipazioni del 28 febbraio 2023

Trasmesso inizialmente sul canale Nove (dal 2018 al 2019), "Belve" è poi passato nel corso del 2021 su Rai 2, diventando un successo delle seconde serate dell'azienda. Oggetto di culto, il passaparola e l'attenzione social per le interviste di Francesca Fagnani ha condotto il format - da lei anche ideato, con la collaborazione di Irene Ghergo - fino al prime time.

L’idea vincente di “Belve” è quella di mettere al centro delle interviste personaggi dello spettacolo, della politica o della cronaca dalle personalità decise e forti, molto spesso divisive e discusse. A fare la differenza sono però le domande poste dalla Fagnani, senza peli sulla lingua, taglienti e talvolta contenenti una buona dose di ironia.

Nel secondo appuntamento dell’anno, in onda oggi 28 febbraio a partire dalle 21.20, la giornalista ospita Massimo Giletti, conduttore di “Non è l’arena” su La7, dopo un lungo passato in Rai; Carolina Crescentini, attualmente in onda su Rai 2 con la terza stagione della serie “Mare fuori”: Rocco Casalino, ex portavoce e capo dell'ufficio stampa dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e nel 2000 concorrente della prima edizione del reality show “Grande Fratello”.

Il sito della Rai presenta questa edizione di “Belve” come “un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare”.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming (28 febbraio)

La seconda puntata del 2023 di “Belve” va in onda martedì 28 febbraio su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.