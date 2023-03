Belve, stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Francesca Fagnani conduce oggi, 7 marzo 2023 dalle 21.20 su Rai 2, la terza puntata del 2023 di “Belve”, il format che da quest’anno viene trasmesso in prima serata. Le nuove interviste hanno come protagonisti Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Scopriamo cosa propone questa sera il programma.

Belve: anticipazioni del 7 marzo 2023

La conduttrice e giornalista Francesca Fagnani presenta su Rai 2 una nuova puntata del suo “Belve", format che offre interviste a personaggi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Il tutto con lo stile proprio della giornalista, fiore all’occhiello della trasmissione: domande dirette e con pochi tabù, senza peli sulla lingua e con una significativa dose di ironia.

La nuova versione del programma mette sul tavolo alcune significative novità: il pubblico in studio, innanzitutto. E poi la parentesi comica di Ubaldo Pantani; il racconto di Michela Andreozzi; gli interventi delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Oggi, 7 marzo 2023, va in onda il terzo appuntamento dell'anno di “Belve”. Per l’occasione la Fagnani ospita ed intervista il cantante Al Bano: bandiera della nostra musica popolare, l’artista festeggia il prossimo 20 maggio i suoi 80 anni. Un’occasione per fare un bilancio della sua vita: la musica, le donne e i figli. Altra intervista della serata è quella alla supermodella italiana Bianca Balti che parla del suo lavoro, degli ex mariti e delle figlie. Ultimo incontro della è quello con Stefano Urtis, ex concorrente del Gf Vip, ha fatto parlare molto di sé per essersi sottoposto innumerevoli volte a ritocchi estetici, fino alle recenti voci di un possibile cambio di sesso.

"Belve" è un programma ideato dalla stessa Francesca Fagnani e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino. La regia è invece curata da Duccio Forzano. Il programma è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming (7 marzo 2023)

La terza puntata del 2023 di “Belve” va in onda martedì 7 marzo su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma èv isibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.