Belve, perché l’intervista di Elettra Lamborghini è stata bloccata: parla Francesca Fagnani

Nella prima puntata di Belve in onda su Rai 2 venerdì 18 febbraio, insieme all’intervista a Pamela Prati doveva andare in onda anche quella ad Elettra Lamborghini. Qualcosa, però, non è andato come nei programmi e, in corsa, è stato trasmesso il dialogo tra Francesca Fagnani e Paola Ferrari. Come mai? A fare chiarezza sui motivi del cambio dell’ospite è stata la stessa giornalista conduttrice del programma che all’Ansa ha raccontato dello scontro con l’agente di Lamborghini per alcune domande.

Perché l’intervista di Elettra Lamborghini non è andata in onda

“E' successo che per l'intervista l'agente di Elettra Lamborghini mi ha chiesto le domande prima e poi di vedere la puntata” ha raccontato Franscesca Fagnani: “Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per tutti, per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione, e della professione giornalistica. Poi ci mancherebbe che il girato Rai si possa mandare in giro per il mondo. Io stessa quando sono io intervistata, le domande non chiedo mai di rileggere se accetto mi fido, se non mi piace la mia performance imparerò. Quindi io ho detto di no alla richiesta”.

“Ma l'avvocato ieri, che era il giorno prima della puntata, ha vincolato la messa in onda previa visione della puntata. Io ho seguito la linea che seguo per tutto. Ma la Rai invece ha poi deciso di bloccarla” ha aggiunto ancora la giornalista che si è detta certa della correttezza della linea sua e di tutta la redazione del programma.

Secondo la sua opinione, la scelta di Elettra Lamborghini non è stata la migliore, anzi. “Non c'erano dati sensibili, ed era un'intervista fresca e simpatica. Mi dispiace per lei e per la Rai perché era molto giovane e divertente. Sinceramente spero che ci ripensi”, ha aggiunto: “Secondo me, ripeto, ha sbagliato perché faceva una bella figura di persona divertente e spontanea. Devo dire che è proprio mal consigliata. Io l'avrei mandata in onda in ogni caso mentre la Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente”.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il tema delle domande pare fosse quello della sessualità della cantante che, al momento, non ha commentato in alcun modo la vicenda.