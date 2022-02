Belve, le interviste di Francesca Fagnani di venerdì 25 febbraio 2022

Secondo appuntamento con Belve oggi, 25 febbraio 2022, in seconda serata su Rai 2. Dopo il debutto della nuova stagione del programma della scorsa settimana, tornano le interviste di Francesca Fagnani ai personaggi più popolari e discussi del momento, pronti a rispondere senza filtri alle domande della giornalista. Anche a quelle più scomode.

Belve, le interviste di di venerdì 25 febbraio 2022

Nella puntata in onda oggi a partire dalle 22.55 su Rai 2 andranno in onda le interviste a Morgan e Cristina Pinto. Reduce dalla partecipazione a Ballando con le stelle, il cantautore che spesso si è trovato al centro delle cronache mediatiche per motivi privati e professionali (si ricordi Sanremo 2020 e la lite con Bugo) sarà protagonista di un dialogo con Francesca Fagnani che si prospetta pieno di sorprese. La seconda intervista è, poi, a Cristina Pinto, ex camorrista dissociata, che non è mai diventata collaboratrice di giustizia. “Una testimonianza durissima, spietata di una realtà che si fa finta di non vedere” ha preannunciato la giornalista condividendo l’anticipazione su suoi profili social.

Morgan e Cristina Pinto seguono gli interventi di Paola Ferrari e Pamela Prati andati in onda nella prima puntata, segnata dall’impossibilità di trasmettere l’intervista a Elettra Lamborghini perché bloccata all’ultimo momento.