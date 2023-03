Belve, tagliato il finale: la reazione di Francesca Fagnani sui social

Finale decisamente a sorpresa, ieri sera, a Belve. Soprattutto per Francesca Fagnani, che si è vista tagliare da Rai 2 la parte finale della puntata. Dopo le interviste a Massimo Giletti, Carolina Crescentini e Rocco Casalino sarebbero dovuti andare in onda i consueti fuorionda degli ospiti, oltre all'intervento delle Eterobasiche, invece non si è visto niente di tutto ciò.

Il segmento Belve After è saltato e senza un apparente motivo. Il programma, essendo registrato, non stava neanche sforando, quindi è davvero difficile immaginare il perché dietro a questa decisione. La conduttrice, incredula, ha commentato subito su Twitter: "Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace". "Noi siamo sotto choc" ha scritto un follower, al quale replica: "Pur'io".

Francesca Fagnani non se lo aspettava, così come il pubblico ormai affezionatissimo anche alla divertente conclusione di ogni puntata che aspetta "religiosamente", scrive un altro utente. "Domani capiremo meglio cosa è successo. Spero" fa sapere la giornalista, ma per ora da parte della rete nessuna spiegazione.