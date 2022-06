Ben Is Back, stasera su Rai 1 il film con Julia Roberts: trama e cast

Oggi alle 21.25 su Rai 1 va in onda Ben Is Back, dramma interpretato da Julia Roberts e Lucas Hedges. La storia si sviluppa nell’arco di 24 ore e vede un giovane tossicodipendente di ritorno a casa dopo un periodo di assenza. Ad emergere sarà soprattutto il rapporto tra il giovane e la preoccupata madre. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Ben Is Back: cast e trama

Ben Is Back è un film del 2018 (ma uscito nelle nostre sale cinematografiche l’anno successivo). Le tematiche sono diverse e importanti: la famiglia statunitense, che nasconde problematiche dietro la perfetta patina, le responsabilità e i drammi materni che lotta per il figlio fino ad imbattersi nell’impotenza, la tossicodipendenza giovanile. Il regista e sceneggiatore Peter Hedges dirige suo figlio Lucas, talentuoso attore visto in film come Manchester By the Sea e Lady Bird e qui impegnato nel ruolo del giovane tossicodipendente. A vestire i panni di sua madre troviamo una intensa Julia Roberts. Completano il cast Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Alexandra Park e Rachel Bay Jones. La storia del film è ambientata nell’arco di 24 ore e comincia il giorno della Vigilia di Natale. Vediamo il tossicodipendente Ben Burns (19 anni) bussare alla porta di casa. La madre, Holly, che pure lo credeva in un centro di riabilitazione, lo accoglie volentieri, il patrigno è invece meno entusiasta. Dopo essere stati alla messa di mezzanotte – anche per vedere l’esibizione canora della sorella di Ben, Ivy – tornati a casa si accorgono che qualcuno ha rapito il loro cane. Il giovane capisce che la responsabilità dell’accaduto è la sua e si reca a casa del suo ex pusher che ha l’animale. L’uomo gli propone la restituzione, ma in cambio Ben è costretto a spacciare per conto suo. Holly intanto si mette alla ricerca del figlio.

Dove vedere Ben Is Back stasera in tv (lunedì 27 giugno)

Il film Ben Is Back va in onda questa sera, 27 giugno, su Rai 1 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.