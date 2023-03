"Benedetta primavera", anticipazioni terza puntata: Mara Venier e gli altri ospiti

E’ tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per la terza puntata di Benedetta Primavera, il varietà di Rai1 condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo), prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. L’appuntamento è per venerdì 24 marzo dalle ore 21.25.

Un ritorno in grande stile per la regina del piccolo schermo, Loretta Goggi, pronta ad accompagnare il pubblico in un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo con l’obiettivo di fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina della televisione. Saranno quasi 3 ore durante la quale la presentatrice tratterà vari temi, vuoi legati alla musica, vuoi alla tv e vuoi al cinema. E lo farà in compagnia di grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia; del piccolo schermo, come Mara Venier; del cinema, come Giamparolo Morelli e Ilenia Pastorelli; dell’imitazione, come Vincenzo De Lucia. Non mancherà Flavio Insinna.

“Benedetta Primavera” è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La direzione artistica è curata da Laccio, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione musicale dal maestro Valeriano Chiaravalle. Produttore esecutivo M. Rossella Arcidiacono. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.