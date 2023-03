Benedetta Primavera, lo show di Ambra Angiolini sensuale sul palco

All'inizio della seconda puntata abbiamo visto Loretta Goggi esibirsi sul palcoscenico di Benedetta Primavera con la canzone che dà il titolo al programma, ed è stata una grandissima emozione sentirla in uno dei suoi brani più celebri. Lì, da sola, davanti al suo pubblico e in abito bianco, con una voce che no ha perso smalto negli ultimi anni. In fondo, aspettavamo tutti questo momento, e Luca e Paolo le hanno solo dato una spinta affinché ciò accadesse, inginocchiandosi davanti a lei come a farle una proposa indecente. L'applauso finale e la commozione nei suoi occhi dopo l'esibizione hanno reso quell'attimo ancora più vero e memorabile.

L'esibizione di Ambra Angiolini

È sempre la stessa canzone, Maledetta Primavera, a tornare protagonista di un altro incontro, quello tra Ambra Angiolini e la Goggi, e un'altra esibizione, quella dell'attrice e showgirl italiana. Dopo un breve dialogo tra le due donne, la Angiolini ha presentato la sua performance come un "Cabaret esistenzialista tedesco, una drammaturgia musicale che scavalca il soggettivismo romantico per diventare analisi sociale impietosa e provocatoria", affermando poi, ironicamente, di non saperne il significato. L'attrice ha cantato e ballato, insieme ai professionisti e con tanto di scenografia dedicata, con una sensualità travolgente, ed è poi salita su uno dei tavolini presenti sul palco e ha iniziato a intonare Maledetta Primavera, lasciando la stessa Goggi di stucco. Infine, ha terminato il suo show personale in modalità "sex bomb" per poi sdraiarsi a terra, rotolandosi su sé stessa.

Le parole della showgirl

Accese le luci e spostata la scenografia con tanto di ballerini, Loretta Goggi, incredula, si è avvicinata ad Ambra: "Tu hai fatto un numero bellissimo legato a Maledetta Primavera. Mi hai fregato!". Dal canto suo, la Angiolini ha ammesso: "Ma secondo te io vengo qua, vedo te che sei sempre stata il mio mito e non canto Maledetta Primavera? Sei impazzita? Questa canzone ti possiede. Tu vuoi non cantare, ma lei esce da sola!".