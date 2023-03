Benedetta Primavera, Ilenia Pastorelli sulle donne: "Più invecchiano, più sono belle"

"La vita è un po’ diversa adesso", ha ammesso Loretta Goggi parlando del trucco nei film, e in particolare quello in cui la stessa conduttrice e l'attrice sua ospite, Ilenia Pastorelli, si sono trovate a recitare insieme nel ruolo di Sabrina, "C'era una volta il crimine", pellicola diretta da Massimiliano Bruno. Dopo aver mostrato un breve filmato del titolo in questione, le due donne si sono soffermate su quanto sia difficile ora uscire di casa senza trucco, ora che ovunque ci sono telecamere pronte a inquadrarti in ogni momento, anche quando non sei nel pieno della tua forma fisica. "Sembra che ti facciano un cortometraggio", ha detto la Pastorelli.

Le macchinette per le foto offendono

Così Loretta ha colto l'occasione per ricordare che anni fa non esisteva la macchinetta per farsi le foto da sé, quelle che troviamo più comunemente nei supermercati o, a Milano, sotto le metropolitane. Un tempo non c'era bisogno di preoccuparsi troppo del proprio aspetto: "Quando ero giovane io le foto le faceva l’ottico, adesso no: ci sono queste macchinette che ti fanno sembrare una ricercata", ha dichiarato la conduttrice. "Mi sono recata stamattina alle macchinette e mi parlavano", ha risposto Ilenia dando così l'opportunità alla Goggi di introdurre lo sketch in programma a Benedetta Primavera.

Protagonista della situazione, insieme alle due attrici, la cabina per scattare le foto sul palco di Roma. La Pastorelli, dopo essersi seduta in postazione, si è sistemata il volto e i capelli in vista dello scatto, ma la macchinetta ha iniziato a dialogare con l'attrice, prima augurandole un buongiorno e poi offendendola lievemente in più occasioni. "È sicura di voler fare la foto?", dice la conduttrice, che presta la voce alla cabina. "Ma sta parlando con me?", risponde lei. "Vede qualcun altro nella cabina?", ribatte la voce. "Prima ero sicura e ora non lo so più. Perché mi fa questa domanda?", chiede la Pastorelli. "Sicura che vuole fare la foto con quella faccia così sbattuta? Hai sofferto di acne, pelle grassa, dermatite? Si considera 'carina', 'così così', 'passabile', ce**a? Prego, selezionare", rincara così la dose la macchinetta, per poi scegliere da sé, in maniera automatica, la risposta giusta: "Ce**a!"

Le parole di Ilenia per Loretta Goggi e le donne

Una volta concluso il siparietto, ben interpretato dalla Pastorelli, quest'ultima ha voluto dire una cosa alle donne, difendendole a gran voce: "Io tante volte sento un’assurdita: le donne quando invecchiano non sono più belle”. Subito dopo, indicando la Goggi, ha sbottato: “Guardate questa donna e basta! Sfatiamo questo mito! Secondo me con l’età si diventa sempre più belle, e tu ne sei un esempio!”.