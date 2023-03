Benedetta Primavera, Luca Bizzarri parla dell'amore: l'omaggio a Loretta Goggi

"Vorrei capire, insomma, che cos'è l'amore", cantava Lucio Dalla nel suo celebre brano "Le rondini", ed è da questa domanda che Luca Bizzarri ha iniziato un monologo su questo sentimento, così difficile da inquadrare in ogni sua forma ma desiderato da tutti. Lo possiamo definire un omaggio a Loretta Goggi, le cui parole, di una tenerezza disarmante, l'hanno commossa tanto da farle brillare gli occhi in diretta e scegliere di ringraziare il comico con un forte abbraccio e delle dolci carezze sul volto, quasi con fare materno.

Il monologo sull'amore

"Mi hai fatto un regalo", ha dichiarato la Goggi sul palco di Benedetta Primavera dopo aver sentito dalla voce di Bizzarri la lettera d'amore a lei destinata: "'Vorrei sapere, insomma, che cos'è l'amore'. Te la ricordi? La cantava Lucio Dalla. Cara Loretta, ti voglio raccontare una cosa di quelle segrete, che non si raccontano, ma che sono segrete perché si nascondono fra i ricordi. Sono quelle sensazioni che non si è sicuri di aver provato. Sai, come certe canzoni che hai ascoltato mille volte e non le ricordi. Ti vengono in mente quando le ascolti la milleunesima volta, come è successo con Cicciottella. Così, quando ti ho vista per la prima volta, io non mi ricordavo di una cosa che mi avevi insegnato, che avevo imparato da te".

Prima di arrivare al punto, Luca Bizzarri ha ricordato l'amore fra i suoi genitori, uno di quelli veri, resistenti al tempo e alle avversità: "Vedi, io ho una mamma e un papà che stanno insieme da oltre sessant’anni. E dopo sessant’anni il fatto che stiano ancora insieme fa quasi ridere, no? Loro non stanno insieme, loro sono insieme. Sono due cose diverse e la stessa cosa insieme, e sono un esempio pessimo per me, perché, avendo a che fare con loro, ti rendi conto che tu non riuscirai mai a fare ciò che loro sono riusciti a fare. Non riuscirai mai ad avere una storia, un amore come il loro. Io sono già fuori tempo massimo e non è che mi sia impegnato molto, ma perché sapevo che quella cosa lì, quell’amore lì, io non lo avrei conosciuto mai. Non succede spesso, anzi succede molto raramente, e non è colpa di nessuno".

La risposta è Loretta Goggi

L'attore è poi tornato indietro nel tempo, a raccontare di quando ancora era un bambino e Loretta è entrata nella sua casa tramite la televisione: "Ma quando ero piccolo tutto questo non lo capivo. Per un bimbo l’amore è come il caffelatte: esiste, non ha bisogno di essere spiegato. L’amore spiegato è una cosa da adulti. Ecco, quando ero bimbo io sei arrivata in casa, attraverso la televisione, e con te è arrivata la tua storia d’amore. Nei ricordi che ho io la mia mamma ti adorava, ma non solo in quanto artista e donna. No, lei amava la tua storia d’amore, lei amava che tu stessi raccontando con gli occhi l’amore. Non solo il tuo, ma anche il suo, quello della mia mamma. Ecco cosa hai fatto, ecco di cosa dovresti essere fiera. Forse non sei stata la più amata dagli italiani, sei stata molto di più: sei stata la donna che agli italiani ha dato quella risposta lì a quella domanda. Te la ricordi? Vorrei sapere, insomma, che cos’è l’amore".