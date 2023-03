Benedetta Primavera, Mara Venier diventa attrice horror per una sera

Grande sorpresa Mara Venier nei panni di un’attrice di horror, genere cinematografico che sul palco degli studi romani si è trasformato in una parodia, suscitando grasse risate. Tutto è cominciato con un balletto ispirato al film cult Profondo Rosso, diretto da Dario Argento, sulle note della sua celebre colonna sonora, e proseguito con la presentazione della conduttrice di Domenica In, legata al noto regista da una serie Tv andata in onda quando lei aveva solo una ventina di anni. La produzione in questione era La porta nel buio, e la Venier era la protagonista di un singolo episodio, intitolato "La bambola". L’ha introdotta così Loretta Goggi: “Tutti sanno che sei una grandissima conduttrice, ma sei stata anche un’attrice. La cosa che mi ha colpito di più è che tu hai partecipato a una serie di Dario Argento, 'La porta nel buio'”.

La scena thriller/horror

Dopo aver visto una piccola scena dell’episodio "La bambola", Mara Venier ha commentato: “Mi mancavano le te**e, ma queste sono vere eh. Te lo dico perché ho notato che le hai guardate. Sono doni del signore!”, ed è scattato l’applauso. La conduttrice, dal canto suo, le ha dato ragione, e anzi ha chiesto al pubblico di continuare ad applaudire senza problemi. In seguito, la Goggi le ha proposto di mettere in scena un thriller con quest'ultima nei panni della protagonista e la conduttrice di Benedetta Primavera in veste di regista.

La situazione è semplice: una donna è in camera da letto e sente un rumore inquietante, un verso ambiguo. Ad un certo punto la Goggi le ha chiesto: “Ti guardi intorno e cosa fai?”. “Scappo”, ha risposto l’attrice. “Che scappi! Ti guardi a destra e poi a sinistra, e poi ancora a destra e poi ancora a sinistra!”, e nel frattempo la Venier ha cercato di portare a termine la scena, facendo però dell’ironia la chiave del suo successo: si è anche resa protagonista di espressioni memorabili, tipiche delle parodie thriller/horror.

Cosa è successo durante l'esibizione?

Per esempio, quando le è stato chiesto di prendere il telefono per chiamare la polizia, i fili erano staccati come in tutte le pellicole del genere, e la Signora della Domenica ha risposto alla situazione gettando a terra l’apparecchio e, di conseguenza, rompendolo. Non è mancata la reazione della Goggi: “Hai rotto pure il telefono, ma non importa, tanto non funzionava!”. Oppure quando la “regista” le ha detto di prendere la macchina e l’”attrice”, agitata, non riusciva a trovare il buco per inserire le chiavi: “Dov’è il buco? Non vedo tanto bene”. Infine, una volta infilata la chiave nella portiera, ha abbassato i finestrini invece di chiudersi al suo interno. “Scappo Loretta, vado via”, ha concluso così la scena Mara Venier, che a inizio esibizione ha rischiato più volte di portare con sé la scenografia per quanto si era calata nella parte.