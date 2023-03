Benedetta Primavera, grande emozione per Mietta: duetto virtuale con Mia Martini

Nella prima serata di venerdì 10 marzo, Loretta Goggi ha fatto il suo grande ritorno su Rai 1 con un programma tutto suo, Benedetta Primavera. Un one woman show che celebra la straordinaria carriera di una cantante, attrice, imitatrice, conduttrice che ha senza dubbio fatto la storia della televisione italiana, e che ha visto alternarsi sul palco numerosi ospiti. Dalla reunion con Heather Parisi allo sketch sul politically correct con Marco Giallini, passando per il quiz su Sanremo con Chiara Francini. Ma tra i momenti più emozionanti della serata c'è senza dubbio il duetto virtuale tra Mietta e Mia Martini.

Mietta racconta il suo rapporto con Mia Martini

Loretta Goggi ha infatti ospitato Mietta a Benedetta Primavera per raccontare la sua storia e permetterle di realizzare finalmente il sogno che custodiva nel cassetto fin dagli inizi della sua carriera: quello di duettare con Mia Martini, un'artista che ha sempre amato e che è stata per lei una inesauribile fonte di ispirazione. Mietta ha raccontato della sua grandissima stima nei confronti di Mimì, e di come sia sempre stata la sua fan numero uno. Parlando di lei, Loretta Goggi ha voluto mostrare le immagini di una famosa intervista, che le due cantanti avevano fatto insieme a Gigi Marzullo. In quell'occasione Mietta, che aveva soltanto vent'anni, si era confrontata con Mia Martini confidandole di non sentirsi mai all'altezza e di non essere ancora pronta ad un grande successo. "Non essere così severa con te stessa", le aveva consigliato, per poi affermare: "Mietta è una ragazza bravissima, molto intelligente e sensibile. Secondo me dovrebbe togliersi un po’ di paure ed essere soltanto un pochino più rilassata, perché sei bellissima in tutto". Di fronte a queste immagini, Mietta si è mostrata davvero emozionata, e non ha trattenuto le lacrime al ricordo di quando ha conosciuto Mia Martini: "Quando io l’ho conosciuta ero davvero piccola, ma mi ha detto delle cose straordinarie. Mi ha dato dei consigli meravigliosi che io ho capito con gli anni".

Il duetto "impossibile"

Ma come ha fatto, quindi, Mietta a duettare con Mia Martini? "Grazie alle meraviglie tella televisione e della tecnologia", ha spiegato Loretta Goggi, raccontando il percorso che ha portato la cantante ad esibirsi virtualmente insieme al suo mito. Mietta ha raccontato di essere stata prima in uno studio di registrazione, dove ha inciso la sua versione di Gli uomini non cambiano, il brano scelto per il tanto atteso duetto. Successivamente, ha girato il video che è stato poi montato, grazie a sofisticati strumenti tecnologici, e magicamente unito a quello dell'esibizione originale di Mimì, risalente al 1992. In questo modo, Mietta è apparsa realmente sul palco al fianco di Mia Martini: le due artiste sembravano guardarsi negli occhi mentre cantavano. "Lì ho messo a fuoco quelli che erano davvero i miei desideri. Ho chiuso gli occhi e ho proprio visto Mimì a fianco a me".