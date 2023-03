Benedetta Primavera, il recap della prima puntata del programma di Loretta Goggi

La prima puntata di Benedetta Primavera ha divertito e portato leggerezza nelle case degli italiani, senza dimenticare di affrontare anche tematiche importanti e sempre attuali, come l'inclusività e la censura in Italia. Molti gli ospiti che hanno contribuito nella riuscita della serata - Marco Giallini, Bruno Vespa, Chiara Francini, Heather Parisi e Claudio Amendola - di cui vi riportiamo i momenti più salienti. Ad accompagnare la conduttrice, Loretta Goggi, il duo comico formato da Luca e Paolo, spalle perfette per la regina dello spettacolo.

I momenti principali della prima puntata di Benedetta Primavera 2022/2023

Heather Parisi e la frecciatina a Lorella Cuccarini: Heather Parisi, prima ospite della puntata, ha letto in diretta una finta lettera provocatoria, che riportava le seguenti parole: “La vostra trasmissione è strepitosa, peccato che nel programma ci siano anche quelle due. Quando appaiono loro il programma si ammoscia e la notte non vola. Firmato Lorella C. da Roma”.

Bruno Vespa, Giallini e la censura: Vespa è stato invitato sul palco a parlare della censura in Italia, quando termini come prostitute e case chiuse non erano accettabili. Dopodiché il giornalista ha sfidato Loretta Goggi a reinterpretare La freccia nera utilizzando il politicamente corretto, e lo ha fatto affiancata da uno strepitoso Marco Giallini.

Loretta Goggi interpreta la Regina Elisabetta: Scomparsa di recente, la Regina distente le gambe sul tavolo mentre beve una birra: “I miei 70 anni di regno? Uno spaccamento di c*****i”.

Claudio Amendola parla di sceneggiatura: L'attore romano ha ricordato il suo debutto nel mondo dello spettacolo al fianco del padre, Ferruccio Amendola, e ha spiegato la differenza fra gli sceneggiati di un tempo e quelli a cui siamo abituati oggi. Infine i due, Claudio e Loretta, interpretano la scena di una telefonata.

Momento Sanremo: Loretta Goggi ha ricordato quando nel 1986 è stata la prima donna a condurre il festival di Sanremo. In seguito è stata chiamata sul palco Chiara Francini, che ha parlato della sua esperienza in veste di co-conduttrice di Sanremo 2023. L'ospitata si conclude con le due donne che citano le protagoniste femminili delle precedenti edizioni di Sanremo, come la compianta Raffaella Carrà.

La seconda puntata di Benedetta Primavera

Il secondo appuntamento con il programma di Loretta Goggi, che ha visto anche Flavio Insinna comparire fra il pubblico in un paio di occasioni, è fissato per venerdì 17 marzo, sempre alle ore 21:30 circa su Rai Uno.