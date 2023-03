Benedetta Primavera, il recap della seconda puntata del programma di Loretta Goggi

La seconda puntata di Benedetta Primavera, il programma d'intrattenimento condotto da Loretta Goggi, è arrivata al termine, e anche questa settimana la conduttrice ha spiazzato tutto il pubblico rendedosi protagonista di magiche esibizioni, imitazioni e confronti. Passato e presente si alternano in una trasmissione che vive di eleganza, leggerezza e intelligenza, dando largo spazio a tematiche di rilevanza sociale e a duetti emozionanti. Allora perché non ricordare i momenti principali della diretta del 17 marzo di Benedetta Primavera?

I momenti più salienti della seconda puntata di Benedetta Primavera

Ospite Giorgio Panariello: Il comico fiorentino ha portato sul palco un monologo che tocca molti temi su cui sarebbe bene riflettere, e lo ha fatto citando alcuni film cult e ironizzando sul futuro, sui cambiamenti che ci saremmo aspettati e su altre questioni - come il sopravvento della tecnologia e l'incomunicabilità fra persone - che in Italia (e nel Mondo) ancora ci allontanano gli uni dagli altri.

Duetto Goggi-Panariello: Un momento imperdidibile è stato il duetto tra i due, che hanno imitato rispettivamente Mina e Renato Zero sulle note de I migliori anni della nostra vita.

Ospite Amanda Lear: La cantante e attrice ha citato alcune delle frasi più divertenti che hanno segnato la sua vita. Fra queste, un dialogo con Claudia Schiffer. La Lear ha raccontato che per produrre un film sulla sua vita avevano scelto la Schiffer come interprete principale, e così le aveva mandato il suo libro da leggere. Lei le aveva detto: “Mi piace il tuo libro, chi te l’ha scritto?”, e la cantante le aveva risposto: “Mi fa piacere che ti sia piaciuto, chi te l’ha letto?”. Dopodiché Loretta e l'ospite hanno cantato Cocktail d'amore.

Ospite Ambra Angiolini: L'attrice è stata protagonista di una performance sensuale che ha lasciato di stucco persino Loretta Goggi, non tanto per le movenze sexy ma per l'omaggio a Maledetta Primavera, una delle canzoni più celebri dell'artista.

Ospite Fiorella Mannoia: Dopo aver dialogato su film che le hanno viste coinvolte e vicine - in un titolo Fiorella le aveva fatto da controfigura e in un altro la Goggi aveva doppiato lei - le due star hanno cantato insieme L'aria del sabato sera.

Mannoia, Loretta e Ambra: le tre donne hanno ironizzato sui modi di dire romani in varie situazioni.

L'omaggio alla Carrà e gli ultimi ospiti della serata

Omaggio a Raffaella Carrà: In studio è partito un medley delle canzoni della compianta artista, con tanto di corpo di ballo ad accompagnarle. Bianca Guaccero, ospite di Benedetta Primavera, ha mostrato un tuatuaggio fatto pochi mesi fa per omaggiare la Carrà, prima di duettare virtualmente con la Raffa nazionale sulle note di Io non vivo senza te.

Social e body shaming: Nel programma viene mossa una critica ai social media, o meglio ai commenti volti a criticare l'altro. Di conseguenza si è toccato il tema della chirurgia estetica e del volersi bene e apprezzarsi così come siamo. "Il mio corpo mi ha portato in tutti i teatri d’Italia, mi ha aiutato nei momenti difficili. Mi guardo allo specchio e mi dico 'Cara Loretta, va bene così, stai bene così', ha commentato la Goggi riferendosi al suo sovrappeso per fare un appello alle donne giovani.

Ospite Morgan: Il cantante e Loretta Goggi si sono esibiti in Lontano dagli occhi (lui pianoforte, lei voce) prima del duetto virtuale di Morgan con Sergio Endrigo, che hanno cantato Io che amo solo te.