Benedetta Primavera, stasera l'ultima puntata: Serena Rossi, gli altri ospiti e anticipazioni

Tanti ospiti e momenti speciali nel corso della quarta e ultima puntata di Benedetta Primavera, il varietà di Rai 1 presentato da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo) e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, in onda stasera, venerdì 31 marzo, dalle ore 21.25. Si conclude dunque il programma che ha visto il ritorno sul piccolo schermo, nelle vesti di conduttrice, di una delle icone della televisione italiana, che con l’indiscussa classe che la contraddistingue ha voluto accompagnare il pubblico in un originale viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi.

Gli ospiti

Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi sarà accompagnata da grandi nomi del piccolo schermo, come Carlo Conti; delle sette note, come Romina Power e Paola e Chiara; del cinema, come Serena Rossi e Simone Montedoro; della comicità, come Lucia Ocone e Sergio Friscia. Spazio anche al duetto impossibile che vedrà protagonista questa volta Antonino in coppia con l’indimenticabile Mango. E, dulcis in fundo, ci sarà un duetto da non perdere tra la presentatrice e la sorella Daniela Goggi. Non mancherà, come sempre, l’ironia di Luca e Paolo, pronti a regalare momenti divertenti e, perché no, di riflessione.