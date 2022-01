Benedetta Rossi: età, bio e curiosità sulla blogger di Fatto in casa per voi

Diventata fenomeno del web con il canale YouTube “Fatto in casa da Benedetta”, Benedetta Rossi è oggi una delle foodblogger più seguite e amate del nostro paese. Conduttrice dal 2018 di Fatto in casa per voi – il suo programma in onda su Real Time e Food Network – Benedetta è anche scrittrice di successo e i suoi libri vantano un totale di oltre un milione di copie vendute. Scopriamo la storia e la carriera della blogger marchigiana.

Benedetta Rossi: età, lavoro, carriera

Benedetta Rossi nasce nel 1972 a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, studia all’Università Politecnica delle Marche e all’Università di Camerino e nel 2003 ottiene la laurea in Produzione e Sanità degli organismi acquatici. Appassionata di cucina fin da piccola, lavora come aiuto cuoca in alcuni ristoranti locali. Nel 2009 pubblica dei video con l’account YouTube dell’agriturismo di famiglia “AgriturCasaVecchia”.

Quando uno dei video arriva oltre le 100mila visualizzazioni, Benedetta decide di aprire un proprio canale – “Fatto in casa da Benedetta” – e di caricare le sue ricette. Il successo non tarda ad arrivare e nel 2015 i suoi video saranno quasi sempre in tendenza e virali. La sua genuinità e la sua pacatezza faranno di Benedetta Rossi una delle blogger più amate dagli italiani, una cuoca amichevole con ricette all’insegna della semplicità.

Pubblicherà così numerosi libri di cucina: Fatto in casa da Benedetta, La cucina di casa mia e La nostra cucina, che per alcune settimane raggiunge la prima posizione dei libri più venduti. Dal 2018 Benedetta Rossi conduce il popolare cooking show Fatto in casa per voi, in onda in contemporanea su Food Network e Real Time.

Benedetta Rossi: vita privata e curiosità

Dal 2009 Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentile, fondatore della Mauri Media srl, che si occupa degli aspetti promozionali della carriera della moglie. Nel 2003 la coppia ha aperto un agriturismo, poi chiuso nel 2020. Arrivando dalla cucina semplice e casalinga della nonna, Benedetta non si definisce mai “chef”, ma ha ormai grandi amici all’interno del mondo della gastronomia, come il “re” dell’impasto della pizza Gabriele Bonci.

Il 22 gennaio 2022 Benedetta Rossi si è dovuta sottoporre a un’operazione alla schiena. La foodblogger ha rassicurato i suoi 4 milioni di followers con un post su Instagram subito dopo l’operazione.