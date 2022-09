Benvenuti al Sud, stasera in tv il film cult con Bisio e Siani

Va in onda stasera in tv su Canale 5 “Benvenuti al Sud”, strepitoso successo al box-office interpretato da un cast che vede in prima fila Claudio Bisio e Alessandro Siani. In chiave prettamente comica, la pellicola mette in risalto contrasti e stereotipi tra persone di differenti aree geografiche. Ripercorriamo la storia e le curiosità inerenti a questa pellicola.

Benvenuti al Sud: trama e cast

Alberto Colombo è direttore di un ufficio postale della Brianza. Con l'intento di ottenere una scorciatoia per farsi trasferire a Milano, si finge disabile. Il trucco viene però smascherato e per punizione viene mandato a Castellabate (provincia di Salerno). In pieno Sud e lontano dalla moglie Silvia, si approccia al luogo con scetticismo e con molti pregiudizi. Il lavoro alle poste non va male e in breve tempo stringe un rapporto d'amicizia con un postino e con gli altri colleghi di lavoro. Intanto Silvia si appresta a fargli visita: ma Alberto dovrà decidere di comunicare alla moglie che il Sud è tutt'altro che il brutto posto che aveva immaginato.

Alla base di “Benvenuti al Sud” c’è il film francese “Giù al Nord”, di e con Dany Boon (titolo originale: “Bienvenue chez les Ch'tis”), straordinario successo commerciale in patria (anche se tutti i giochi di parole e le cadenze regionali con il doppiaggio italiano vanno perdute). Diretto da Luca Miniero e sceneggiato da Massimo Gaudioso, “Benvenuti al Sud” mantiene lo schema della pellicola francese. Il film mette in contrasto credi, pregiudizi e stereotipi dell’italiano medio contemporaneo: la contrapposizione e il qualunquismo tra “polentone” e “terrone” viene prima messa in discussione per poi sciogliersi quando l’interazione tra due culture entra in contatto. Un messaggio ottimista all’insegna della risata e del buonumore. Distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 1º ottobre 2010, "Benvenuti al Sud" ha incassato al botteghino l'enorme cifra di 29.868.000 euro. Il film ha avuto un sequel, "Benvenuti al Nord", uscito nel 2012.

Il cast

Il cast di "Benvenuti al Sud" è formato da: Claudio Bisio; Alessandro Siani; Angela Finocchiaro; Valentina Lodovini; Paolo Rossi; Nando Paone; Giacomo Rizzo; Nunzia Schiano.

Dove vedere Benvenuti al Sud in tv e in streaming (9 settembre 2022)

Benvenuti al Sud va in onda venerdì 9 settembre alle 21:20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.