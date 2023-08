Beppe Vessicchio vince la causa contro la Rai sui diritti d'autore delle musiche de La Prova del Cuoco

Beppe Vessicchio ha vinto la causa contro la Rai per i diritti d'autore delle musiche da lui composte e interpretate per il programma La prova del cuoco che gli erano stati negati dalla Rai. La causa era stata intentata dallo steso direttore d'orchestra contro la Rai per lo sfruttamento dei diritti delle sue opere che, ora, l'emittente tv dovrà rimborsargli. La sentenza definitiva della causa, che ha ribadito che l'utilizzo di musiche in programmi tv prevede il pagamento ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti esecutori da parte dell'emittente, è stata pronunciata ieri dal Tribunale di Roma ed è stata definita un "verdetto storico per il futuro e la tutela dei diritti di produttori musicali e interpreti" dal Nuovo Imaie, l'istituto che si occupa della tutela dei diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali.

"La sentenza - sottolinea il Nuovo Imaie - ha ribadito con chiarezza che anche per questo tipo di utilizzazioni è doveroso da parte dell'emittente il pagamento dei diritti che spettano ai Produttori di Fonogrammi e agli Artisti Interpreti Esecutori". Pertanto al maestro Vessicchio, al Nuovo Imaie e a tutti si soggetti della filiera coinvolti che si erano associati nella controversia come parte in causa, la Rai dovrà riconoscere i diritti di utilizzazione per questa tipologia di sfruttamento come anche per quelli pregressi".

"Si tratta di una sentenza importantissima - spiega il presidente del Nuovo Imaie, Andrea Miccichè - forse tra le più rilevanti per l'intero comparto dei diritti dei musicisti e produttori, che sancisce una volta per tutte il sacrosanto diritto economico che scaturisce ogni qual volta si fa uso di un prodotto musicale".