Morte Berlusconi, Paolo Del Debbio gela Barbara D'Urso: "Ora puoi piangere". Lei basita (video)

Barbara D'Urso è stata intervistata da Paolo Del Debbio nello speciale Tg5 dedicato a Silvio Berlusconi. I ricordi di lui, il loro rapporto, le parole di stima nei confronti del leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset sono proseguiti con profonda serietà e delicatezza nel corso di tutto lo spazio, ma al momento del congedo un'osservazione del giornalista ha lasciato attonita la conduttrice. "Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l'hai trattenuto per tutta l'intervista e ora puoi farlo liberamente". Gelo in studio, con la telecamera che ha indugiato sull'espressione di D'Urso chiaramente perplessa.

una battuta venuta male o sfottò? #TG5 pic.twitter.com/ANuhstwC1N — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) June 13, 2023

Gli inizi di Barbara D'Urso in Mediaset

"Ho nel cuore una tristezza profondissima. Ho fatto questo collegamento col cuore, in questo studio siedo solo quando intervisto i politici e l'ultimo che ho intervistato era proprio Silvio. Lui era in collegamento da casa, abbiamo chiacchierato, delizioso come sempre, mi voleva molto bene e mi stimava" ha raccontato D'Urso in collegamento con Del Debbio: "Prima della registrazione mi disse che era a casa con Marta Fascina e voleva che li andassi a trovare per conoscerla, perché anche lei mi seguiva e mi stimava tanto". La conduttrice ha poi proseguito esprimendo la profonda tristezza provata nel momento in cui ha appreso la notizia della morte del Cavaliere: "Berlusconi era immortale, tutti sapevamo che non stava bene, però nessuno avrebbe immaginato che dopo qualche ora dall'ultimo ricovero sarebbe andato via per sempre".

Barbara D'Urso ha raccontato di essere arrivata a Milano nel 1977 come modella. "Berlusconi volle fare la prima tv privata in Italia e vide la mia foto dalle agenzie, mi convocò e mi presero immediatamente a fare di tutto, come ero abituata a fare fino a qualche tempo fa in questa azienda. Quanto mi pagava? Non lo so, non me lo ricordo, il compenso più grande era la palestra fatta con lui a Mediaset" ha affermato.