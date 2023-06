Berlusconi, Gad Lerner: "La morte di Flavia Franzoni Prodi ci ricorda che esiste un'Italia migliore"

È scomparsa ieri, martedì 13 giugno, per un malore che ha accusato durante una camminata insieme al marito Romano Prodi, Flavia Frazoni. La docente universitaria che insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall'Ulivo, aveva 76 anni e la notizia della sua morte improvvisa ha scioccato tutti in un clima mediatico già segnato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi.

A tal proposito Gad Lerner ha pubblicato un tweet rivolto alla signora Prodi e al leader di Forza Italia, per il quale è stato proclamato lutto nazionale e sono stati celebrati i funerali di Stato: "La coincidenza della morte di Flavia Franzoni Prodi con quella di Berlusconi suona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore", ha scritto il giornalista, corredando la riflessione una foto della coppia sorridente e l'hashtag #LuttoNazionale_ancheNO, esaustivo della contrarietà alla decisione che ha diviso in due l'opinione pubblica.