Berlusconi, il ricordo dei "suoi" volti tv: chi era a telecamere spente

Politico, imprenditore, ma anche talent scout. L'intuizione - e soprattutto la sfida - di Silvio Berlusconi di fondare una tv privata si rivelò nel giro di qualche anno geniale e oggi, la nascita di Fininvest - dal '94 Mediaset - è senza alcun dubbio da considerarsi lo spartiacque della televisione italiana. Sono tanti i personaggi del mondo spettacolo che gli devono, se non tutto, gran parte del loro successo e oggi, nel giorno dell'addio, lo ricordano con enorme gratitudine.

Sui social i messaggi di conduttrici, conduttori, showgirl che senza Berlusconi non avrebbero magari percorso la strada che hanno percorso, sono il ritratto più vero che viene fuori in queste ore e che descrive un imprenditore lungimirante, ma soprattutto un uomo gentile e acuto, capace di empatizzare con chi aveva davanti. Tra i primi ringraziamenti quello di Barbara d'Urso: "Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili - scrive su Instagram accanto a una loro foto recente foto - Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro. Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia. E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all'opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna 'col sorriso di velluto e le palle d'acciaio', perché in queste poche parole c'è tutto l'affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi. Non ti dimenticherò mai". Profonda gratitudine anche da parte di Lorella Cuccarini: "A Silvio Berlusconi deo tanto. Ha contribuito a cambiare le sorti della mia vita e della mia carriera - spiega - Ricordo, come fosse oggi, la sua telefonata di congratulazioni, dopo la prima diretta di Buona Domenica, nel 1991. Il suo sì a Trenta Ore per la Vita ci diede l'opportunità di realizzare progetti importanti a beneficio di tutti. Era un uomo speciale: capace, acuto, rispettoso ed estremamente simpatico. Grazie Presidente. A Dio". Anche Paola Perego lo ricorda con affetto: "Se ne va un uomo che ha segnato un'epoca, una figura unica, criticata e applaudita ma senz'altro grande protagonista della storia del nostro Paese. Grazie per la fiducia e per le tante opportunità che mi hai dato. Noi che abbiamo il privilegio di lavorare in tv ti dobbiamo molto".

Tra i messaggi social ecco poi Simona Ventura - che lo ringrazia per le opportunità, la speranza e la fiducia che le ha sempre dato - Pamela Prati, Marco Liorni che ricorda il suo arrivo a Mediaset: "Sono stato a Mediaset dal '96 e mi sono accorto che era a immagine e somiglianza di Silvio. La sensazione che ogni ostacolo fosse qualcosa che era solo una nuova sfida, mai un muro". A esprimere parole di cordoglio e gratitudine anche Elenoire Casalegno, che ha mosso i suoi primi passi in tv proprio grazie a lui: "Ho iniziato a lavorare in televisione nel 1994 sulle reti Mediaset, un tempo Fininvest. Ricordo quando Silvio Berlusconi arrivava a sorpresa negli studi - racconta nel post su Instagram - Per prima cosa salutava il pubblico, poi i cameramen, tutti gli addetti ai lavori, ed infine i presentatori. Sempre sorridente, educato e con la battuta pronta. Non dimenticava mai nessuno. Dai direttori di rete agli operatori di ripresa, passando per i truccatori e parrucchieri, ricordava i nomi di tutti; si, salutava tutti con il proprio nome, anche persone che aveva incontrato una sola volta. Ho iniziato a lavorare nelle sue reti televisive, ed oggi, non posso che essere grata".