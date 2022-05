VIDEO | David di Donatello: la presunta bestemmia in diretta (passata inosservata)

Due parole sussurrate, sì ma sussurrate vicino al microfono che risuonano nella sala e nelle televisioni degli italiani che hanno seguito la premiazione dei David di Donatello. Ovviamente su Twitter i video della scena con protagonisti i fratelli D'Innocenzo sono diventati in pochi minuti virali, i due era saliti sul palco per assegnare il David al miglior esordio alla regia, poi vinto da Laura Samani per il film Piccolo Corpo. Un piccolo intoppo nell'apertura della busta ha portato ad una esclamazione, anche se detta sottovoce. Sembrerebbero essere stata una bestemmia, per la precisione un "po**c D**".

Il pubblico sia quello televisivo sia quello "solo" social è diviso a metà, tra chi incolpa il fratello d'oro del cinema e chi gli offre il beneficio del dubbio in quanto il tono era davvero troppo basso. Intanto il dubbio rimane. Insomma anche gli "Oscar" italiani dovevano vivere il loro dramma personale dopo la sconvolgente vicenda del pugno di Will Smith a Chris Rock.

Sui social si stanno susseguendo meme divertenti sull'accaduto che riportano la memoria scivoloni televisivi, sempre legati alle bestemmie.

Qui sotto il video con il momento incriminato