È morta a 99 anni Betty White, attrice da Guinness dei primati e icona della tv americana

È morta l’attrice Betty White. Icona dello showbusinnes statunitense e personaggio molto amato, White avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 17 gennaio. La sua è stata una carriera lunghissima, iniziata nel lontano 1939 e durata per otto decenni, tanto da finire nel Guinness dei primati. Dal 2014 al giorno della sua morte infatti Betty White è stata detentrice del record per la carriera televisiva più lunga per una donna nel mondo dell'intrattenimento.

Betty White diventare è stata una delle caratteriste più amate del piccolo schermo. Il nome dell'attrice è legato soprattutto al suo ruolo di Sue Ann Nivens nella sitcom Mary Tyler Moore, in onda dal 1973 al 1977, e di Rose Nylund in Cuori senza età (titolo italiano della serie The Golden Girls), trasmesso dal 1985 al 1992. Dal 2010 al 2015 ha recitato anche nella it-com Hot in Cleveland, nella parte di Elka Ostrovsky. È comparsa anche in serie famose come Ally McBeal, Beautiful, Ugly Betty e Bones. White è stata anche doppiatrice di serie animate, tra cui I Simpson e I Griffin.

Nella sua carriera ha ricevuto oltre 20 candidature agli Emmy Awards, vincendone 7. White ha ricevuto anche due stelle sulla Hollywood Walk of Fame ed è stata candidata più volte per i Golden Globe. Nel 2012, all'età di 90 anni, ha ricevuto il suo primo Grammy Award.

Betty White è stata sposata tre volte: per sei mesi nel 1945 con l'aviatore Dick Barker; con il direttore di casting Lane Allen dal 1947 al '49; con l'attore Allen Ludden dal 1963 al 1981, anno della sua morte per un tumore. Non ha mai avuto figli.

"Betty White ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani. È una icona culturale che ci mancherà molto. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata": questo il commento del presidente Usa Joe Biden dopo la notizia della morte dell'attrice.