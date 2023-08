Beyond Paradise, da stasera in tv: trama, anticipazioni e cast

Parte oggi, mercoledì 23 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5, la serie televisiva i"Beyond Paradise", spin-off del celebre "Delitti in Paradiso", dal quale riprende il personaggio del Detective Humphrey Goodman. Quest'ultimo si trasferisce in Cornovaglia insieme a Martha, la sua compagna. Ad attenderlo ci saranno complicati episodi di omicidi da risolvere.

Beyond Paradise: anticipazioni della serie

La serie televisiva segue le vicende del Detective Humphrey Goodman, che lascia Saint Marie (Martinica) per stare insieme a Martha Lloyd. I due ufficializzano il fidanzamento e si trasferiscono a Shipton Abbott, vicino alla costa del Devon (contea del Regno Unito, situata sulla penisola di Cornovaglia), luogo natale di Martha. Mentre lei ha deciso di aprire un bar, insieme all’exm Archie Hughes, suo socio in affari, Humphrey si unisce alla polizia locale, dove si mette subito in mostra agli occhi degli agenti locali: il Detective Sergeant Esther Williams, PC Kelby Hartford e l’impiegata amministrativa Margo Martins, portando capacità investigative innovative per il corpo di polizia. L'uomo capisce di doversi muovere in un luogo non grande, ma con un altissimo tasso di criminalità e omicidi.

"Beyond Paradise" è una serie televisiva britannica, spin-off della longeva "Delitti in Paradiso", della quale Rai 2 ha recentemente mandato in onda la dodicesima stagione. Goodman è stato protagonista dalla terza alla sesta stagione della serie madre e con "Beyond Paradise" torna a indagare su casi complicati, stavolta in Cornovaglia. La prima stagione di "Beyond Paradise" è composta da sei episodi, trasmessi da Canale 5 nel corso di tre prime serate: la prima va in onda oggi, 23 agosto; la seconda il 30 agosto; la terza e ultima puntata viene trasmessa il 6 settembre. Per i fan di "Delitti in Paradiso" non mancherà un magico incontro: sul finale della prima stagione Kris Marshall farà una capatina a Saint Marie, dove incontrerà volti e luoghi già noti ai telespettatori.

Il cast della serie "Beyond Paradise" è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Kris Marshall (Humphrey Goodman)

Sally Bretton (Martha Lloyd)

Dylan Llewellyn (Kelby Hartford)

Zahra Ahmadi (Esther Williams)

Felicity Montagu (Margo Martins)

Jamie Barber (Archie Hughes)

Barbara Flynn (Anne Lloyd)

Chris Jenks (Josh Woods)

Jade Harrison (Charlie Woods)

Dove vedere Beyond Paradise in TV e in streaming

La prima puntata della serie televisiva "Beyond Paradise" va in onda mercoledì 23 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.