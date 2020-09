Cartabianca, Bianca Berlinguer torna sola in studio e tuona contro Mauro Corona: "Ci risparmi per sempre offese"

Non c'è stato spazio per Mauro Corona nel corso dell'ultima puntata di 'Cartabianca'. Dopo l'accesa lite avuta in diretta con la conduttrice Bianca Berlinguer, lo scrittore non era presente sullo scranno degli opinionisti. Ed è stata la stessa giornalista a spiegare che tra i due, per il momento, c'è una sorta di pausa professionale. "Mi auguro che una volta decantata questa situazione e dopo una riflessione da parte di entrambi - ha spiegato - possa tornare tra noi suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti"

Contro Corona non ci saranno provvedimenti legali o disciplinari, anzi. Berlinguer ha ammesso di essersi sentita disorientata ed offesa rispetto a quanto avvenuto, tuttavia ha sottolineato come l'eclettico alpinista "dalla personalità forte e spesso intrattabile" sia una "parte importante della trasmissione".

"Le sue scuse mi sono apparse sincere"

Accolte anche le scuse pubbliche avanzate da Mauro. "Le sue parole che mi sono apparse assolutamente sincere".

Così Corona aveva spiegato a Radio Capital quello 'zitta gallina' gridato in diretta a Bianca. "Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… Però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po' sedimentare", ha ammesso lo scrittore ospite fisso del talk di Rai Tre: "È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer non perché ho paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato…".