Bianca Berlinguer tuona contro Franco Di Mare: "Un atto di autorità inappellabile"

Lo scorso settembre Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno avuto un’accesa discussione in diretta tv, a Cartabianca, trasmissione in onda su Rai Tre. Senza mezzi termini lo scritto ha definito la giornalista una “gallina” di fronte a milioni di telespettatori, per poi chiedere prontamente scusa qualche giorno dopo ("sono stato maleducato, cafone, rozzo"). Scuse accettate. Peccato però che oggi Bianca recrimina al direttore di Rai Tre Franco Di Mare di non aver potuto gestire la questione da sola, ritrovandosi a doversi adeguare a "questioni tra maschi".

Bianca Berlinguer contro Franco Di Mare

"Questa vicenda ha dell’assurdo - tuona oggi Bianca, intervistata dal fatto Quotidiano - sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione; vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile".

E ancora: "Non mi è stato lasciato il diritto di gestire l’offesa. È diventata una questione tra maschi. La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: ‘Mai più Corona in trasmissione‘. E io: 'Ne parliamo domani'".

Secondo alcuni rumors circolati nelle scorse settimane, tra Di Mare, ex volto di Rai Uno oggi direttore di Rai Tre, e Bianca c’è stato dunque un acceso confronto. "La vicenda - confida lei oggi - ha accentuato la mia solitudine in Rai. Neanche quando Campo Dall’Orto mi ha rimossa da direttore del Tg3 ho avvertito qualcosa di simile: con lui ci siamo incontrati, confrontati, scontrati, mentre adesso sento di non avere interlocutori".