Bianca Berlinguer lascia la Rai? "Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto"

Mentre si attende il 7 luglio per la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, la dichiarazione dell'amministratore delegato Roberto Sergio anticipa l'assenza del talk di Rai3 Cartabianca dell'elenco dei programmi in onda.

"La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto" riporta la nota che lascia intendere come la decisione sia rimessa alla conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer e, come tale, sia estranea alla volontà dell'azienda. "Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico", dice Sergio: "Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3". La dichiarazione arriva a una settimana dall'ultima puntata del programma, terminata senza il consueto arrivederci a settembre di Berlinguer: "Cartabianca finisce qui" è stato il congedo della giornalista, volto Rai da quasi 40 anni.

Qualche giorno fa avevano inziato a circolare voci che parlavano di un presunto passaggio di Berlinguer a Mediaset (né confermato ma nemmeno smentito), azienda dove lavora già la sorella Laura, giornalista di Studio Aperto. Stando alle indiscrezioni, la conduttrice sarebbe scontenta della prossima programmazione che vedrebbe Cartabianca andare allo scontro con il programma Belve di Francesca Fagnani e con quello di Alessia Marcuzzi, ma al momento non ci sono commenti ufficiali in merito. Una decisione definitiva in merito si attende nei prossimi giorni.